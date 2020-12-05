世界視線：喬治亞州補選近　共和黨人鬧分裂

美國總統特朗普明年一月卸任離開白宮，幾乎已是板上釘釘的事，加上民主黨續掌國會眾議院控制權，現時共和黨和民主黨在參議院分別佔50席和48席，還有喬治亞州的兩席在明年一月進行補選，如民主黨能全數取得，將出現50席對50席的局面，再加上作為參議院議長的副總統賀錦麗的關鍵一票，民主黨將實現府、院全面執政。

就在這個對於共和黨人來說十分關鍵的時刻，儘管特朗普公開呼籲支持者踴躍投票，但卻不忘攻擊該州的州長和州務卿，多番強調自己的勝果被「竊取」，部分特朗普支持者醞釀杯葛下月的補選。

特朗普將個人政治利益凌駕於整個共和黨之上，已引發黨內高層強烈不滿，部分大佬指摘特氏到現在仍然只顧「談論自己的比賽」，隨時導致喬州普選中共和黨支持者的投票率偏低，從而把參議院拱手送給民主黨。

更有甚者，特朗普律師團隊成員伍德（Lin Wood），公開向特氏在喬州的支持者喊話，指既然選舉制度已被「操縱」，出來投票等於為這個歪曲的制度背書。伍德還強調，自己有跟特氏進行電話溝通，而事後特氏亦沒有嚴詞譴責，這不禁令人們猜測，伍德的言論就算不是獲得特氏支持，至少也是默許。

即使是特朗普核心支持者當中，似乎也出現裂痕。向來是特氏忠實支持者的右翼新聞網站布萊巴特新聞（Breitbart News）網站，發表文章攻擊伍德，批評他曾捐款支持奧巴馬，除了質疑伍德的政治忠誠度，似乎暗示特氏沒有用人之明。

事實上，伍德背後所代表的，是共和黨內比班農更右翼的邊緣勢力，包括「陰謀論運動」（QAnon），成員相信全世界被一群崇拜撒旦的孌童癖者控制，他們的勢力遍及政界、媒體甚至娛樂圈，只有特朗普能領軍擊敗這一集團。然而這一「陰謀論運動」在美國愈來愈有市場，喬治亞州的格林代表該組織首次成功進身眾議院。未來4年，這股極端的力量繼續壯大，勢將令共和黨進一步走向分裂，更難重返執政之路。