神州觀察：黑老大違規減刑　保護傘層出不窮

曾因「亡者歸來」而轟動全國的雲南昆明孫小果案再爆腐敗細節，最高檢網站近日揭露案中一名前獄警受賄6,000元違規協助孫以虛假發明申請國家專利，博取立功表現，從而獲得兩年8個月的減刑，自己亦因徇私舞弊遭判囚3年。而這個枉法腐敗的鏈條又是環環相扣，牽扯眾多公職人員保護傘，作為惡貫滿盈的黑老大雖已被正法，帶來的警示仍然很深刻。

正如最高檢發布的起訴書顯示，案中一名周姓獄警收錢後便按照孫小果父母的意思，多次違規將「發明」所需圖紙、物品模型等攜帶及傳遞給孫，為之開具虛假證明，並傳話授意對方申請專利博減刑，結果順利得償所願。孫小果出獄後亦不忘「知恩圖報」，多次以禮品、禮金相贈周姓獄警，或是宴請對方吃喝，可謂「警黑情深」，但不知作為獄警的職責、執法者的原則底線去了哪裏。

要完成整個違規減刑程序，肯定非一名普通獄警能力所及。單是該段時期的違規減刑操作，就有多名獄警參與其中，當中既有普通獄警，亦有監獄政委、副監獄長、監區指導員、獄政科科長等高層；以致孫小果在雲南省第一監獄因多次違規減刑引起有關部門質疑、難再繼續相關操作後，又設法將其移送省第二監獄服刑，進一步達致「立功減刑」目的。若再想想法院當初是如何通過相關減刑考核審定，及最初是如何將一名死刑犯改成無期、再到有期徒刑，直至孫小果改頭換面回歸、重新作惡，當中得有多少保護傘助紂為虐？

更荒誕的是，該宗大案剛曝光時，坊間對於孫小果的「能量」之大不無驚詫，紛紛懷疑其擁有某種顯赫身世或特殊背景，若非手眼通天，又怎能成功上演「亡者歸來」戲碼？誰知到頭來竟是一個普通的「警二代」，所擁身世背景在體制內根本不算甚麽，而這才是最讓人可怕之處。從雲南省高院院長到省檢察院副檢察長再到省審計廳廳長、省人民政府參事、省人大常委等正廳級乃至副部級高官，悉數被拉攏收買，可見在過去很長一段時期，內地官場腐敗及司法腐敗有多嚴重，又造就多少個不為人知的「孫小果」？

必須看到，用21年時間撥亂反正，重新懲罰罪惡，這樣的法治進程實在太緩慢，付出代價更不會小，如何防範歷史不再重演，有效減少徇私舞弊、濫權枉法等腐敗行為，很值得當局警惕與反思。正如當局不久前公布涉黑惡腐敗和「保護傘」案件查處數量，今年以來已有7萬多宗，且比去年全年「翻了一番」，形勢不可謂不嚴峻，一些腐敗案更被喻為孫小果案翻版，對於重塑司法公信十分不利。