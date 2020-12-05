正論：股價異動再現　漢奸最後瘋狂

上帝要你滅亡，必先要你瘋狂。壹傳媒黎智英涉欺詐遭「鎖孖葉」還押收押所，折墮模樣令人記憶猶新，惟百足之蟲死而不僵，其背後勢力疑再次發功操弄壹傳媒股價，昨日復牌即異動再現，成交股數較停牌前瘋狂暴增逾35倍，是否有人欲趁最後機會渾水摸魚牟取暴利，不由人不懷疑。證監會作為市場監管機構，至今依然默不作聲，到底有甚麼難言之隱，耐人尋味。

壹傳媒在黎智英上庭當日停牌，昨日復牌即大演神奇戲法，全日成交股數4.77億股，較停牌前交易日的成交股數1,306萬股急增逾35倍；成交額達1.7億元，相等於公司市值7.38億元的23%。若以該股總發行股數26.36億股計算，撇除黎智英持股18.78億股，街貨約7.5億股，昨日的成交股數已相等於街貨的63%，可見轉手率甚高。在公司多名高層被捕、壹傳媒業績長期見紅，只有負面消息全無利好因素下，復牌後股價竟以大成交急升且交投大增，顯然極不尋常，是否再有大戶操控，呼之欲出。

事實上，自今年8月10日黎智英及多名集團高層遭警方國安處拘捕後，壹傳媒股價便坐上瘋狂過山車般大起大落，由當日低位0.075元，炒上8月11日的1.96元，再急瀉至8月18日的0.3元，累計跌幅高達84%，令人咋舌。以昨日開市後兩分鐘股價已炒高至即市高位0.485元，較停牌前股價0.234元升1.07倍，市前競價時段加上開市首兩分鐘的成交股數超過6,500萬股，之後掉頭炒落，升幅不斷收窄觀之，與大戶慣常藉消息挾高股價再派貨的手段極為相似。

必須指出，警方9月中曾以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢罪名拘捕15人，他們均涉及透過買賣壹傳媒股票舞高弄低股價，從高位獲利，揭開造市疑雲的冰山一角。其後證監會發出聲明，表示會配合警方調查，然而數月彈指過去，不但未見證監會的調查有何進展，更未聞證監會交代半句，反而一再以「不予置評」蒙混過關。結果不旋踵，壹傳媒股價異動重現，有人疑食髓知味，重施故技操控市場吸水牟利，證監會一而再、再而三沉默是金，與過去強調嚴打造市、維護市場廉潔的宗旨背道而馳，難怪關注團體質疑證監會辦事不力，監管失職，甚至引來政治包庇之嫌。

在中央強調全面管治權、《港區國安法》已經生效之際，某些部門或機構若繼續陽奉陰違，頂風包庇，後果必然可大可小。尤其是政界及證券界早有疑問，外部勢力是否透過股票市場向黎智英送上「最後一桶水」，甚至疑涉遭警方國安處通緝的洋助手Mark Simon在背後操控，證監部門不秉公調查，不公開交代，根本無以服眾。連警方都越俎代庖，率先出手拘捕15人，證監會作為市場唯一管理人，維護投資者利益責無旁貸，偏偏一直無動於衷，到底所為何事？

無獨有偶，黎智英入獄前似有預感，提前接受傳媒訪問，除了死撐不在意被外界批評為漢奸、勾結外國勢力，強調自己只是有立場，似為所犯罪行降溫，更坦言不知道壹傳媒能否維持下去。實際上，壹傳媒業績每況愈下，已經連續5年半見紅，累蝕逾20億元；若計及過去10年，累計虧損更逾28億元，「不知道能否維持下去」倒是真話。既然有人「莫財」，等待他的又有一連串官司和牢獄之災，其背後勢力若借機在股市上下其手，絕對不足為奇。

再次強調，根據《證券及期貨條例》，證監會有權調查市場失當行為，包括內幕交易、虛假交易、操控價格、披露關於受禁的交易資料、披露虛假或具誤導性的資料以誘使進行交易，以及操縱證券市場共6項犯罪行為。證監會繼續事不關己，高高掛起，勢必將自己的公信力及國際金融中心的聲譽葬送。香港經濟現已疲不能興，只有金融市場仍有支撐，一旦連金融支柱都倒下，勢必萬劫不復，監管機構該當何罪！

不管怎麼說，今時不同往日矣。隨着中央堅決撥亂反正，漢奸走狗的好日子已到盡頭，從黎智英首次折墮繫獄，足證其保護傘漸告失靈，若某些機構自恃是獨立王國而冥頑不靈，姑息養奸，勢必自討苦吃。香港是法治之區，沒有人有免死金牌，勾結外國勢力又好，造市牟利也罷，必然難逃法網，遺臭千古！