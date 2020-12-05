中美新冷戰是意識形態之爭。

美國的政治意識形態是沿用西歐二三百年政治發展所塑造的西方文明，實質是文藝復興時期的思想配上帝國主義、殖民主義的扭曲。與歷史的政治現實有頗大的脫節，但卻是歷經幾百年由強權政治所推動，成為西方主宰的世界的主流思想。把其他文明的歷史文化、政治思想都全然否定。

中國在改革開放以來都鼓吹學習西方，要美國化，這個西方主流的政治意識形態已深入民間。相反地，中國原來的傳統文化，中共及其他在反抗殖民主義、封建主義所創造的經驗、知識、智慧大部分被否定、忽視和排斥。

中國現有的政治意識形態，便夾雜不少美國主導的西方理念與價值。在中美意識形態之爭中，處於被動和沒有不受污染的理念、理論，主張可與之抗衡。國家領導人提出要有自信，走自己的發展道路，是企圖扭轉在意識形態被殖民的劣勢。

但是，中國要總結近百年的發展道路，以抗衡美國等所主張的中國發展道路。同時，亦要在經濟發展以外，重新恢復建立中國的文化、社會、政治，以至科技的傳統和發展之路，用重商主義的政策或可刺激經濟增長，卻保不住文明，也便不可能持久。

蘇聯70年的努力，尚且不夠，在戈爾巴喬夫開放改革便把先烈的努力破壞殆盡，導致蘇聯從上而下內部的瓦解。敗在政治意識形態上的投降，普京要復興俄羅斯，也肯定蘇聯，承繼俄羅斯的歷史傳統、文化。

在中共十九大之後，中國的道路調整。擺脫美國的滲透，堅定革命的初心，中國因此而有更可持久的發展。

新冠肺炎疫症一役，更在國內外證明中國的制度與政策能力的優勝。也因此引發美國的全力攻擊，更用所謂西方價值希冀整合歐美力量來打擊中國的自主發展，阻礙中國模式對其他國家的啟示。中國政治意識形態的弱勢，會是美國等攻擊的重點。

剛剛澳洲軍人在阿富汗虐殺平民的事端，既反映歐美政治的虛偽，也可作為在中國國內和國際上教育民眾的重要教材。中國過往是避談歐美的罪行，在當前抗爭之中，便不應迴避，而該正面把他們的罪行作公開的討論。以現實的例子來證明美國等的卑劣政治本質，及其宣揚的政治理想的虛假。

例如澳洲的例子是「白澳政策」，對當地土著的種族滅絕。而西歐列強近幾百年的反人類罪行，罄竹難書，翻開歷史，把真實呈現，正好與它們所宣揚的「政治理想」作對照。