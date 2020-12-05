上個世紀80年代，北京提出和平統一祖國的方針，提出用「一國兩制」「和統台灣」，石破天驚，對台造成衝擊。

但誰都知道，兩岸和統前景十分渺茫，「現實基礎」幾乎不存在。北京當時信心滿滿，是因共產黨和國民黨曾經有過兩次合作，解決國家民族面臨的問題。一次是「北伐」，結束軍閥割據，實現國家統一。一次是全民抗戰，趕走日本侵略者，拯救中華民族。

國共雖然在許多方面分歧嚴重，爭鬥激烈，但在國家統一、民族大義上有堅實的共同點，這個共同點在國族危難之際方起作用，實現合作。對此，國共兩黨和中國人民都印象深刻。同時，大家也知道，這種合作是有條件的，有猜疑、有摩擦、有鬥爭的，當合作目標失去後，國共之爭立刻你死我活。

現在的問題是，上個世紀80年代，北京提出和平統一，提出第3次合作，在國民黨看來並不存在像上兩次合作的必要性，國民黨反應冷淡是必然的。何況，國民黨「退守」台灣後，已完全依靠美國，偏安一隅的「中華民國」才能有「國際外交」、才能有「國家」的存在感。既然有了這種感覺，國民黨對中共提出的「國家統一」自不感興趣，自會抗拒。

不過，國民黨的「中華民國」畢竟源自中國現代史，對「國家統一」也不能完全不理。但「王師北定」是不可能了，而北京既在「統一」問題上講「和平」，說「文」的，國民黨不妨也就以「和」、以「文」對之，搬出了吹之已久的「三民主義統一中國」，也即「中國」是要堅持的，「統一」還要追求的。

現在，這些都成了陳年舊事，「和統」方針在海峽兩岸眼裏都是極為渺茫。台灣方面不想「統」，也就罷了，卻一個勁兒的朝「獨」的方向切香腸。北京方面對「國土被分裂」、「統一遙遙無期」的危機感日益加重，「武統」考慮提上日程，只是北京還想行「武統」上乘之法，要武中有「文」，以武逼「和」。當然，這要看台灣是否「配合」也。