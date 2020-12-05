當年八國聯軍侵華，兵力加起來還不足2萬人，就打得數十萬清兵丟盔棄甲，僅僅10天便從天津攻入北京，迫使滿清政府賠償4.5億両白銀，平均每個中國人攤派一両。不少西方人對這段歷史相當自豪，總想重溫舊夢。最近中國和澳洲出現連串外交和貿易風波，西方國家不理是非對錯紛紛站隊澳洲，齊聲指摘中國，大有組成新八國聯軍圍攻北京之勢。他們大概忘記，現在的西方已不是當年的西方，現在的中國更不是當年的中國，庚子賠款的歷史再也不可能重演。

事緣中國外交部發言人趙立堅上載一幅漫畫，諷刺澳洲軍人在阿富汗濫殺平民。結果引起澳洲當局強烈反應，要求道歉，多個西方國家也幫腔指摘中方散播虛假訊息。其實，澳洲國防部報告已承認澳洲士兵非法殺害最少39名囚犯和平民，連軍方高層也對錯誤行為向阿富汗人民道歉，可見相關漫畫並非子虛烏有，到底誰應該被譴責？誰應該道歉？

眾所周知，通過漫畫等方式諷刺甚至侮辱其他民族，正是西方人最擅長把戲，他們稱為言論自由。但可笑的是，當別人也行使言論自由回贈他們時，他們卻氣急敗壞，這不是雙重標準又是甚麼？當然，相對於美國從來不為戰爭罪行道歉，反而制裁負責調查的國際刑事法庭人員，澳洲的雙重標準只是小兒科。

有些西方政客為表示支持澳洲，聯名呼籲購買澳洲葡萄酒以對抗中國霸權，連台灣政客也不甘寂寞加入西方大合唱，實在幼稚可笑。說到霸權，哪個國家可以和美國相提並論？當特朗普揮舞貿易大棒對別國予取予攜的時候，這些政客都躲到哪裏去？再說，最近被中方針對的澳洲產品還有龍蝦、煤炭、木材、羊毛、糖和銅礦等，這些政客是否全包了？畢竟時代不同，西方國家以過去對付滿清的強盜邏輯用在今天中國身上，注定無法得逞。