做媽媽最偉大，初為人母最開心又最痛苦，尤其是在職婦女，產假對為人母來說，身心康復需時，又要照顧初生骨肉，當然是想產假愈多愈好，不過本港勞工福利在發達城市中相對偏低，尤其有薪產假過往只得10星期，比起歐美固然輸蝕，在亞洲韓日星等地提供12至16星期全薪產假亦遠勝香港，多年來婦女及勞工團體極力爭取，望穿秋水，經過拉布等事件，終於修訂獲立法會通過，勞工處昨日宣布，《2020年僱傭（修訂）條例》將於今年12月11日生效，在職母親終可享有14星期法定產假，但仍然是以每日平均工資的五分之四來計算，還比不上亞洲其他國家的全薪福利。無論如何，產假有增長，香港的職場婦女相信會覺得尚可「收貨」。

不過，若果做個統計，愈來愈多人結婚不生孩子，產假得物無所用，更加不會因為多了假期便去生一個出來，生逢亂世，生孩子實在是要慎重考慮的事。近年少子化問題在不少發達地區形成，生育率降低，社會高齡化，在香港甚至出現適齡學童經年減少，導致殺班，教師供應過剩，未來勞動人口更可能逐漸變少，牽一髮動全身，對社會結構、經濟發展等都產生重大影響。

以前全世界都怕人口膨脹，都鼓勵節育，中國的計生聞名於世，惹起爭議，但現在都放寬了，足見少子化的問題非常嚴重。「兩個夠晒數」是家庭計劃指導會陳年宣傳口號，現在倒過來，肯生兩個的反而相對較少，未計不婚者，一個夠晒數幾近變成主流。有些中產夫婦收入及條件生多幾個都可以，但他們選擇不生育，認為孩子來到這個亂世是受苦，特別是在香港，應該用「末世」來形容。每日發生的新聞比肥皂劇更離奇，亂到極點，孩子在這種環境長大，學好學壞都難講，受苦受難卻幾可肯定，多了產假，找誰來生孩子？