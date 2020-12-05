壹傳媒黎智英雙手「鎖孖葉」被押送到荔枝角收押所一幕，簡直是本世紀最震撼的警世圖。一個在回歸以來翻手為雲、覆手為雨，去年更揚言「為美國而戰」的「傳媒大亨」、「民主鬥士」，三不五時與一眾入幕之賓密謀於暗室，跑往美國覲見白宮洋主子，他本人亦儼然以造王者自居，為如何奪權變天、如何操控黑暴和輿論、如何「拉國家領導人下馬」而運籌帷幄，指點江山，一副大地在我腳下、連共產黨都買我怕的架勢，那是何等的「風光」。

誰又想像得到，不過短短一年便換了光景，香港是中國一個特區的事實毫無動搖，特區由中央控制的事實毫不改變，反而因為立了《港區國安法》，令中央實行全面管治權師出有名，如臂使指，就在今年秋後初冬，叛國禍港的帳逐一清算，漢奸黎概莫能外。現在先算其涉嫌欺詐一筆，已足夠讓他率先一嘗鐵窗滋味，獨對馬桶高唱「無自由，失自由，傷心痛心眼淚流」；他日若違反國安法正式被落案，連同明年續審的4案6罪，再加上律政司正就其刑恐案上訴，有咁耐風流，有咁耐折墮，漢奸黎恐怕有排傷心痛心眼淚流矣。

由被外部勢力捧為民主鬥士，到淪落為特區一個階下囚，黎智英正正是充當漢奸無好下場的現代人辦。君不見，曾發聲撐他的特朗普人未走茶已涼，噤聲了；曾接見他的蓬佩奧亦不過擺個姿態，斥港府「政治迫害」民主派人士，不痛不癢；美國民主黨更無一個重量級人物為漢奸黎抱不平，民主鬥士淪為棄卒寫在牆上。

漢奸黎連最後一絲求救希望也告幻滅，當了大半輩子漢奸，好不風光，到頭來只能在獄中洗廁所，能不警世乎！看來第一個被這一幕嚇到標尿的是白鴿黨的許智峯，他起初聲稱因公務前往丹麥，看到金主踎監即圖窮匕現，宣布棄保潛逃，還美其名曰流亡。牆倒眾人推，漢奸集團終於土崩瓦解。