在下是唸歷史出身的，我常常在想，將來歷史學家研究這段時期的香港，會否認為是開埠100多年來，民智最昏昧的年代？正因為香江愚者當道，才會把這樣一片大好地方，弄得如斯光景。

很多香港人漸趨昏昧，這觀點是本欄幾年前提出的。那時候我說，有些現場演唱能力很低的歌手，有些刻意造作的「棟篤笑」表演者，在紅磡香港體育館演出，竟然可以惹來萬人空巷。

其時，筆者已再三提出警告，文章甚至可能開罪了好些香港人，因為他們正正就是那些表演者的「超級粉絲」。不過我可不管，本欄真正關心的不是娛樂圈中的人和事，而是擔心香港人若然沒能力辨別明星的優劣、賢愚，在政治上很可能也會錯跟風向，為愚人所惑。

近年，香港人熱捧網絡上的時事意見領袖，可惜最受歡迎的幾位，偏偏都是智慧有限、對時局常判常錯的人，本地不少「黃絲」，這些年來就是隨着他們的指揮棒起舞，所謂「以盲引盲，相牽入火坑」，最終便把獅山腳下弄到今日的田地。香港點擊率排第一的時事KOL，現正流亡台灣；排第二的兩人組合，已出走英國；還有一位所謂的「第一才子」仍留在香港。三者都是黃絲，由去年延續至今年初的反修例運動，他們起了不少推波助瀾的作用。不過，三者對世情判斷的能力都極差，只因為有太多低智的港人，才會讓魚目可以混作珍珠。

別的不說，單論今次美國總統選舉，選前一天，第一KOL強烈暗示特朗普會連任成功，第二KOL說機會率100%，才子則說95至98%。但到頭來，特朗普可以連任的機會率恐怕只剩1至2%。可憐不少香港人，終日跟着這批低智KOL的意見在打轉。有這樣的愚民，娛樂界和政界自然就會冒出這樣的「明星」。