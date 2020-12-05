官司纏身嘅漢奸黎，被控欺詐拒保釋，首度被羈押，明年4‧16再訊，看來，佢求仁得仁，早前仍大言炎炎稱若為爭取民主而入獄將係佢人生的巔峰云云。老朽對佢如何規劃人生「癲峰」冇乜興趣，倒是本報所說的一則關於佢嘅「花邊」吸我睛：錯過叫外賣，黎歎監躉飯。

眾所周知，漢奸黎除咗反中亂港走在最前線，亦最鍾意講飲講食，儼然係大食家，佢何文田嘅「第一漢奸樓」經常有局搞搞震，聽聞常有家廚招呼一眾反對派政客歎山珍海味。依家首嘗監躉飯，漢奸黎又唔知會否有特別感觸呢？佢偷渡來港，未發迹時都成日回味昔日艱苦日子，曾經食過一塊朱古力都令佢感動流淚、永世難忘！如今一歎監躉飯，又唔知會否帶佢回到往日嘅苦日子？老朽咁諗，皆因有人話世事就是如此，最令人難以忘懷嘅東西，往往只會在顛沛流離中湧現，就如戀人一樣。相信那餐監躉飯，說不定比之佢喺京都歎嘅懷石料理更正！更有啟思！

據悉，由於疫情緣故，被羈留人士須先隔離21日，才可與其他羈留人士一同往大型囚室；還押犯，即未定罪人士亦可選擇私家飯，之不過由於黎喺日前收押時，已經錯過點餐時間，故需先食住監躉飯，共有4款供選擇。當晚係雞翼，可配洋葱汁或瑞士汁，另可配白飯；亦可選擇素食，享用黃豆、時菜及白飯等。而由尋日開始，漢奸黎就可選擇食私家飯，相信唔會係以二手檸茶奉客嘅「四季常餐」，亦不會係佢想食勻嘅18區美食啦！都係指定食肆訂購，一般係炒粉麵飯。

漢奸黎食慣好嘢，食到肥屍大隻，又有糖尿病；若然喺人生「癲峰」返璞歸真，舌尖上的高潮返回監獄風雲嘅大眾滋味，監躉飯都經營養師調配，總好過炒粉麵飯油淋淋，對健康有害！漢奸黎若然食100多日監躉飯，他日又勤洗廁所，古稀之年攀人生巔峰必矣！