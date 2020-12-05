全球最新累計感染新冠肺炎超過6,300萬宗，146萬多人死亡，疫情肆虐，不少專家認為病毒在各地出現變種，故傳染能力加劇。受疫症打擊最大的美國，單日再增近14萬人感染，該國專家估計，全國新感染個案在感恩節假期後會大增，現正期待疫苗最快於這個月開始接種。英國感染個案居高不下，管制措施更令國民反感而有不少抗爭行動。美英兩國其實早在新冠肺炎疫苗研發之初，已向藥廠預訂大量疫苗，英國更會在下周開始「先打為快」。

莫德納獲得美國政府10億美元研發資金，近日向美國食品及藥物管理局申請緊急授權，以及向歐盟申請有條件批准使用其疫苗，美國亦已批出價值15億美元訂購該藥廠1億劑疫苗及早應用。英國政府亦不怠慢，已向美國莫德納訂購200萬劑疫苗，連同輝瑞與德國BioNTech的4,000萬劑預訂，英國政府至今合共向7個研發機構預留3.6億劑疫苗。

單是美英政府向疫苗生產商訂購逾4億劑疫苗，如果全部兌現供應，藥廠第一批生產的疫苗就會堆向美英等國家，滿足美英訂單後，藥廠繼續生產給世界衞生組織的疫苗分配計劃，供應日子會在美英取得疫苗後，同時會受歐洲先進國家搶購，打開疫苗爭奪戰。過去美歐多國放任式應對疫症，令疫病多次爆發，現時有疫苗面世，不論作預防或治療，美歐國家會以本國所需盡情掠奪，疫苗在甚麼時候轉到貧窮國家應用是大問題。

世界衞生組織推動新冠肺炎疫苗平均化，確保每一個國家均能以低廉價格獲得疫苗應用的國際疫苗開發計劃（COVAX），超過170個國家和地區參與，確保所有國家獲得的疫苗劑量，分配給患病風險最高的人群。可是計劃必然受美歐搶購疫苗所阻，國際及世衞需要發聲，先讓疫苗用作治療，救人於危，不胡亂用作預防，始能體現疫苗平均化的效果。