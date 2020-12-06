神州觀察：礦難事故一宗宗　安全生產總落空

安全生產事故一宗也嫌多，但想全面禁絕卻比登天還難，哪怕將「責任重於泰山」的口號天天掛在嘴邊，或是表示「從靈魂深處進行反思」，亦無法阻擋。重慶市永川區吊水洞煤礦日前再爆礦難事故，因井下一氧化碳濃度超限，導致24名被困者中至少18人遇難，目前只有1人獲救，不排除最終還會出現更大的傷亡損失。

據指本次事故是因企業自行拆除井下設備引發，惟具體原因仍有待進一步調查，當地公安、消防、應急管理等部門悉數於事後趕往展開救援工作；國務院安委會並決定掛牌督辦此案，應急管理部亦已派出由副部長、國家礦山安監局局長帶領的工作組趕赴現場指導處置。

對於一般民眾來說，相關場景或流程肯定再熟悉不過，但是再怎樣大陣仗都已太遲，眾多人命財產損失已造成，若是平日裏各方都能這般「高度重視」，也許這次悲劇就不會發生，總體礦難事故或會減少很多。

每次事故發生後，各方都會找原因反思檢討，然後繼續高喊安全生產口號，各級領導嚴厲地作出強調指示，更少不了全市乃至全省範圍的安全隱患大排查，然而就在兩個多月前，重慶市綦江區松藻煤礦才剛發生過同類礦難事故，且又是因一氧化碳超限引致，當時井下被困17人亦只救出1個，其餘16人全部遇難。事後調查又揭發，井下配備的「壓縮氧自救器」氣壓居然為零，說明氧氣瓶根本就是空的，原因不是疏於安全檢查，就是為了節約成本而故意弄虛作假；可問題是，連這種應急保命的自救裝置也敢糊弄，何其荒唐不堪？而吊水洞煤礦本次又出現大比率死亡情況，是否也存在自救器「失效」問題？

涉事礦場有前科乃至劣迹斑斑，亦是眾多礦難中屢見不鮮的亂象。譬如吊水洞煤礦就曾於2013年發生過井下硫化氫中毒事故，並造成3人死亡、2人受傷；松藻煤礦更甚，重慶煤礦安監局今年6月曾對其展開重大隱患排查，並發現9條安全隱患，7月再因違規生產遭通報及行政處罰，甚至在事發當月還因未按規定測試安全設備而受罰，結果同樣未能阻止礦難發生。很顯然，從煤企到政府的履責、監管都出了問題，說明各方的反思檢討都是裝模作樣，所謂的強調重視其實有口無心，排查整改亦都是走過場，而這種「套路」更廣泛見諸於各地的礦難事故當中，早已叫人看得厭煩。

都說人命關天，事實卻是利益大過天，一條條人命犧牲換來了煤老闆的腰包鼓脹、地方政府GDP的充盈，除此之外，再無多大意義。這樣的態度又怎能讓人從一宗宗礦難事故中學到教訓？各行各業安全生產無從保障，不都是由此而來？