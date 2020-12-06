功夫茶：保釋寬鬆變放生　疑犯着草緝拿難

人心不古，講過唔算數，發誓當食生菜，功夫茶今日要媽叉一班棄保潛逃嘅牛鬼蛇神，咪以為只有純情學生妹先會畀人呃趙完鬆，堂堂法官，飽讀律例，都隨時畀人氹到放生罪犯。

香港司法制度畀法官好大自由度批唔批保釋，就係因為太過自由，所以咪出亂子囉，不法分子孭幾單重案，都畀佢保釋，嘩條友心諗呢鋪發達囉，阿婆跑步，老乜都要走啦，唔通法官以為呢啲不法之徒會乖乖地等住受審坐監？

如果有人真係咁諗，實在太過天真。睇吓新聞，前民主黨立法會議員許智峯，孭咗9條罪在身，都仲可以保釋，法庭又發還旅遊證件，上月底就算控方話許唔再係議員，情況有變，要求區院法官收番許嘅證件，法官都照舊畀條友揸住旅遊證件，一個屈尾十就飛去丹麥，藉口話公務外訪，明眼人一睇就知條友借頭借路想着草，係戴住假髮嗰啲人唔知啫。

許智峯呢條友反口覆舌，初頭畀人問就誓神劈願話一定返香港，轉過頭被人發現佢老竇老母老婆仔女原來靜雞雞買定機票離開香港，同日啱啱就係大漢奸黎智英提堂，被拒保釋首度入冊羈押，咁啱得咁蹺，飛機撞紙鷂，妖，唔係早有部署，搵鬼信咩。結果即晚許智峯即刻宣布流亡不返香港，同時退出民主黨，講白啲即係棄保潛逃。

許智峯唔係第一個反對派「孭簿」着草，數吓數吓，連埋許智峯，呢幾年反對派搞事分子涉案棄保潛逃，最少18條友，幾年前涉旺暴案嘅黃台仰，依家喺德國食緊香腸，仲有匿喺英國嘅張崑陽，羅冠聰更加唔使講，自己一走了之，嚟緊喺英國過白色聖誕食火雞，賴低同樣係前香港眾志嘅戰友黃之鋒、周庭同林朗彥喺香港踎監，過一個鐵窗聖誕。反對派人辦許智峯，叫人衝，自己鬆，叻人出走，留低班傻仔喺香港受審，到依家應該係夢醒時分啦！

點解許智峯可以逍遙自在，漢奸黎臨老要入冊？最主要係法官判決嘅分別，有沒有做好把關，因官而異。呢個係司法制度長年積累嘅死結，一定要大刀闊斧改革，就算程序需時，起碼除低假髮先啦，你估仲係莎士比亞年代，做舞台劇咩？戴咗假髮嚇唔到疑犯，照樣被犯人氹到保釋，殖民地陰魂不散，仲要靠害香港到幾時？紀律部隊仲用英式步操，明明控辯都講廣東話，要遷就洋法官英文審訊搵翻譯，嘥錢拖慢晒進度，功夫茶睇見眼冤，依家香港由中國人當家作主，唔通黃皮膚唔識審案？千祈唔好中咗英國佬詭計，洋法官一個都唔應該留低，咁先係真正回歸，仲唔改革就聽歸西！