世界視線：對華關稅反害己　拜登上台應檢討

「特下拜上」幾成定局，拜登會否將特朗普的政策全面推倒重來，特別是特氏對華發動貿易戰、對中國貨品徵收高額關稅，更是主要的焦點。對此，拜登態度相當審慎，他日前表示，上任後會首先審視現有的美中協議，並制訂與歐洲和亞洲傳統盟友的「明確戰略」。

事實上，歐洲方面承受了特朗普政府近4年來的不斷敲打，終於盼到了拜登出場。據報道，歐盟最近通過一份名為《歐盟-美國應對全球變革新議程》的計劃草案，強調歐盟對中國日益增加的影響力，以及削弱跨大西洋關係有利於北京地緣政治目標的擔憂，現在是歐美加強各方面合作、應對中國「霸權」的最佳時機。

一般相信，拜登上任後將透過跟歐盟建立更緊密的合作，建立遏制中國的統一戰線，華府將改變特朗普的做法，減少在防務開支、貿易等方面向歐盟施壓，中美之間的鬥爭或許不會像過去幾年那樣劍拔弩張，卻會是一場持久戰。

事實上，特朗普在任這幾年的最大影響，是將「中國威脅」從選舉時拿出來用的「口號」，變為共和、民主兩黨的共識，無論哪個總統上任，都不能被視為對北京「軟弱」。民主黨控制的眾議院，通過法案收緊在美國上市中國公司的會計和核數標準，便是典型例子。

拜登早前被問到一旦當選，會否繼續對華徵收關稅，曾斬釘截鐵地表示美國製造業在貿易戰影響下已陷入衰退，不會繼續相關政策。言下之意是，壓制中國本身沒有錯，但片面增加關稅卻是用錯了方向。

拜登撤銷關稅論一出，旋即引起廣泛討論和爭議，拜登惟有急煞車，透過幕僚加以否認，但對華關稅「損己多於損人」卻是不爭的事實，今年9月，超過300家大型企業入稟法院，控告特朗普政府對中國製造商徵收逾3,000億美元關稅的政策。實踐證明，額外的關稅是由購入中國商品的美國品牌承擔，最終轉嫁給美國消費者；而所謂「製造業回歸美國」，更是連影兒都沒有。拜登會否迫於政治壓力而一條路走到黑，不妨拭目以待。