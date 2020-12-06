正論：法官收死亡恐嚇　罰不彰亂象必多

香港號稱法治之區，其實法治不彰，尤其自佔中開始，違法達義歪理氾濫成災，去年的黑暴更將無法無天發揮到極致。儘管《港區國安法》生效後黑暴有所收斂，惟被起訴者寥寥無幾，更無一人被定罪，國安法早被譏為無牙老虎。結果不旋踵，身兼國安法指定法官的黎智英欺詐案主審法官，在拒絕黎智英保釋後即接獲「炸死全家」的死亡恐嚇，再次印證了「禁而不止，則刑罰侮」的道理。

古人說：「求而不得，則威日損；禁而不止，則刑罰侮；令而不行，則下凌上。」無不說明法令的權威性在於有法必依，執法必嚴，違者必究。很可惜，經歷了超過一年的黑色暴亂，港府依然沒有吸取教訓，面對暴徒依然心慈手軟；加上司法慣性對反中亂港者慈悲為懷，姑息包庇，終致暴徒目無法紀、氣燄囂張，甚至連「神聖不可侵犯」的司法人員也屢遭「侵犯」。負責審理黎智英欺詐案的總裁判官蘇惠德在黎智英上庭及被收押後，其辦公室接獲一名男子的恐嚇電話，揚言「要炸死你老婆同你個仔」，隨即掛線，令人震驚。電話由蘇官秘書接聽，警方暫將案件列作刑事恐嚇，正全力調查。

必須強調，蘇官已非第一次遭恐嚇騷擾，其個人資料在今年1月已被人上載到一些社交通訊群組內，手機號碼、住址、出生年月日、官方相片及當時審理的案件詳情都巨細無遺列出來，該群組內的職業身份一欄更被人註為「香港親中法官」，形容蘇官是「親中親共」。黑暴一役，全世界都見識過暴徒的兇殘無人性，只要稍稍表明親中立場，必遭暴力「裝修」和「私了」，如此公然對法官起底，無非就是恐嚇，影響其審案和判刑。然而港府一直未見重視，直到今年10月，有常偏幫黑暴、斥警方證供不可信的裁判官遭人在寓所外塗鴉辱罵，另有多名黃法官個人資料遭人放上網，律政司才急急向高院申請臨時禁制令禁止起底。同是法官不同命，黃法官私隱受到高度重視，「親中法官」則彷彿不受保障，是否引發今次事件的「遠因」，不言而喻。

當然，「近因」必然與黎智英脫不了干係。作為反中亂港總指揮、黑暴幕後黑手、外部勢力代理人，即使多案纏身，身陷囹圄，落魄折墮如鬥敗公雞，但爛船仍有三斤釘，依然有一定的動員能力和影響力。恐嚇事件在黎智英被還押後即告發生，無非就是要宣告世人：黎智英動不得也，誰動他誰有性命之虞！藉此向法官施壓，最終目的就是要放生黎智英，簡直膽大包天。但說到底，惡向膽邊生並非一朝一夕養成，而是長年累月執法和司法縱容的結果，別說司法向來包庇反中亂港，黎智英本身也是屢獲放生的既得利益者；就說國安法生效後，當局執法也是軟手軟腳，拘捕人數不過寥寥二、三十人，被起訴的更是少之又少，高高舉起、輕輕放下，結果自然是權威蕩然、威力大減。當法律失去阻嚇力和權威性，不就是形同虛設，鼓勵犯罪，如同古人所說的「禁而不止，則刑罰侮」嗎？

事實上，別看黎智英現時一副折墮相，其實其涉及的國安法拖延數月仍未被起訴，涉及非法集結等6宗控罪亦未正式開審，加上律政司仍未就其刑恐案進行上訴排期，他最終會否受到應得的法律制裁，誰也說不準；現在僅是將黎智英收押，法官已收到死亡恐嚇，他日其他案件開審，法官能否頂住人身安全威脅的壓力而作出公平公正的審判，不由人不擔心。

如果說司法亂象叢生令人慘不忍睹，則不公不正的亂象蔓延至金融市場，司法和金融兩根最重要支柱同時搖搖欲墜，肯定是香港最大的災難。這樣說絕非誇張，黎智英上庭翌日，壹傳媒甫復牌股價異動旋即再現，最高飆升1倍至0.485元，全日成交股數達4.77億股，較停牌前交易日的成交股數急增逾35倍，成交額達1.7億元。正如立法會議員指出，每次黎智英被捕，壹傳媒的股價皆出現異常起伏，8月份甚至如坐瘋狂過山車般，高低位累計跌幅達84%，擺明有大戶操控，惟證監會竟然「翹埋雙手食花生」，表面上聲稱配合警方調查涉嫌造市案，實際上數月下來從沒交代半句，遑論勒令壹傳媒停牌，同過去嚴打造市大相逕庭，難怪惹來政治包庇之嫌。

事實證明，百足之蟲死而不僵。大漢奸及其背後勢力不會放過任何攪局翻身的機會，一旦對法官的恐嚇奏效，一旦股票市場也有保護傘，中央當日排除萬難推出國安法便功虧一簣。港府繼續有法不依、執法不嚴，香港勢必萬劫不復。