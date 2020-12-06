美國要禁制中共黨員及其家屬入境，名為為了國家安全，實際上全無根據，純屬無理的政治指控，一如納粹德國當年對猶太人的控訴，只是掩飾不可告人、也難以令人信服的政治陰謀。

中美之爭將進入歇斯底里的政治意識形態的迫害，底下還有強烈的種族主義因素、宗教極端的排外主義色彩。或許，拜登上台後會收斂些，但亦不能有過大的期望。美國兩黨政治背後有強大的建制利益主宰着，形式手法可變，本質還是一樣。

美國帶頭，也在動員，「五眼聯盟」總要呼應，即使歐盟也要應酬。這是推動國際上以反中共為名，對中國圍堵為實的攻擊、排斥。當然，美國要怎樣辨認千萬計的中共黨員是一大問題，但是難以辨認更讓美國可以隨意胡為，選擇性地對中國公民施以禁制、拘捕和制裁。這實際上是重施上世紀50年代美國的非美政治恐怖，只是當年是對付美國內部的反建制勢力，而今次卻是全面排斥中國，也相類在美國歷史上長期排華政策的延續。

對於美國這種政治排斥與攻擊，中國單只抗議、反對或據理力爭是沒有作用的，也沒甚意義。按照國際法律和規矩，中共作為中國的執政黨，怎可以讓另一個國家的美國來公然詆毀、排斥和攻擊呢？中國要以牙還牙，是否也應對美國的執政黨，民主黨與共和黨來同等對待呢？與美國講道理是說不通，也徒費精力。正如在中世紀，科學家怎樣可以與自以為代表神的教皇說道理呢？

中國的對策只能是大撤退、大轉移，美國定性中國為敵人，中國亦應把美國定性為敵人，一切戰略政策從此出發。

大撤退，美國既然排華，中國的留學生、企業和資金便從美國撤出。為甚麼要幫助敵人美國來對付中國呢？這不僅是逃避美國排華的打擊，也涉及是否賣國資敵的國家民族大義、國家安全的大原則。

而大撤退必然是大轉移，一是轉移回國，深耕國內，自力更生，自主發展。中國已經超越美國成為全球最大的消費市場，14億人口足供人才、資金發展。

二是本國以外，還有美國以外的世界，美國霸權正日漸衰落，各國並不像以往般受控制，美國也無心無力協助別國發展。中國正好把在美國的人才、資金轉移至其他國家，依它們政治獨立（於美國）的程度和與中國的關係來制訂合作政策，協助它們發展。這既是雙贏之道，也削弱美國在國際上的勢力，一舉兩得，大大擴展中國發展的空間，把14億人口擴展至幾十億人口，立於不敗之地。