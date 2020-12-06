香港司法改革，先由社會輿情、各界人士強烈提出，繼而由香港司法界內部有地位、有影響的人士一再呼籲，並提出改革方向和一些方案，之後由中央港澳工作大員表態支持，已經大半年也，期間遭到司法領域一些團體和反對派及其喉舌的強烈反對。

香江府衙、行政長官態度消極曖昧，指東說西，似在迴避。你跟他們說香港司法問題的嚴重性、改革的必要性，他們就跟你扯「司法獨立」、「香港法治行之多年」如何如何。你跟他們說香港司法中人「國家觀念有缺失」、「政治立場偏頗」、辦案有失公平公正，他們就跟你扯司法中人「沒有政治立場」，辦案判案特別是涉及到有政治背景的案子，並未受法律以外的因素影響。你跟他們說在有關暴亂的案子中，某法官的判詞充滿了對涉嫌暴亂分子的歌功頌德，意識形態十分明顯，他們就說「沒有超出法律的範疇」、「辦案一視同仁」。

凡此種種，在在說明香港司法領域抗拒改革的力量十分強大，他們要維護「司法獨大」的既得利益十分頑固。於是，有關「司法改革」的呼籲有被他們「滅聲」之虞。這很像當年為23條立法，遭到反對派強力反對，不得不乾脆擱置也。然而，這個教訓是慘痛的，23條若早立法，絕不會有這17年來愈演愈烈之亂，絕不會有反對派的無法無天。今日司法改革若一遇反對就收兵，香港之亂一定是骨子裏難消，從根基上危害「一國兩制」，此不可不察也。

毫無疑問，香港司法改革能否推行，關鍵在中央。可以這麼說，香港這些年所有關乎「一國兩制」命運的重大問題，能否解決，怎麼解決，關鍵都看中央，關鍵都在中央要決策，要責令香江府衙落實貫徹。比較而言，香港司法改革比其他領域的改革都要難，難就難在從體制到人事到它奉行的普通法乃「自成一格」、乃「獨立王國」，與中國司法體系完全「相隔」，中央很難「插手」。怎麼辦呢？中央還是要挖掘香港司法領域的內部力量，他們有愛國者在，並非鐵板一塊。