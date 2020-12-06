政棍靠得住，母豬會上樹。香港搞政治的人大多虛偽狡詐，而且厚顏無恥，說一套做一套。多案在身的立法會前議員許智峯潛逃海外，明明貪生怕死，逃避法律責任，卻聲稱要在外地自由的空氣中「換取香港人應有的言論自由」，「拉闊香港的國際戰線」，更要求手足「無論如何都不放棄」，簡直令人作嘔。

這班人平時大義凜然，一個個擺出「雖千萬人吾往矣」的姿態，甚麼「刑事案底令人生更精彩」、「人生巔峰」等等，吹得天花亂墜。但當大難臨頭時，一個個即露出原形，有人淆底，有人縮頭，有人潛逃，有人甚至自動送中，可謂醜態百出。許智峯正是當中的人辦，他前年在立法會搶手機是何等英勇，如今逃竄海外又是何等狼狽。雖然他在搶手機案中獲法庭放生，僅判處社會服務令及罰款，但他還有4案9項控罪在身，眼看就要到達「人生巔峰」，竟然逃之夭夭，實在可笑、可悲、可憐。既然要爭取公義，為何不敢面對？為何不令自己的人生更精彩？

還是毛澤東說得對，掃帚不到，灰塵照例不會自己跑掉。過去中央一直隱忍不發，導致香港反對派愈來愈囂張，許智峯這種小政棍更是目中無人，狂妄到了極點。直至中央忍無可忍，祭出《港區國安法》尚方寶劍，遇神殺神，遇佛殺佛，反對派頓時像洩了氣的皮球，再也囂張不起來，只能紛紛作鳥獸散。此時最懊惱的人大概就是壹傳媒黎智英，他多案纏身卻無計可施，屢次申請更改保釋條件被拒，只好故作鎮定，聲稱自己不會離開香港。你相信嗎？有人不是不想離開香港，而是像鷓鴣的叫聲「行不得也哥哥」。

說到底，最可憐的還是那班頭腦簡單的黑暴手足。當初明明說好了「齊上齊落」，「不分化、不割席、不篤灰」，如今黑暴搞手爭相逃竄，「打國際戰線」去也，只留下這些小嘍囉還在夢囈似的叫喊着「光復、革命」。