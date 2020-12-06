黎智英為泛民幕後金主，叛國禍港大漢奸，罪行滔滔，而許智峯為泛民新進議員，行事乖張，搶手機及涉潑臭水最為人熟悉，二人同樣官司纏身，但後生可畏，許智峯藉外訪棄保潛逃，甚至家人聞風先遁，可以在英國會合，而黎智英老貓燒鬚，涉欺詐正在荔枝角收押所羈押，明年4月再訊。黎首次踎監撞正天氣急降，無情夜冷風，百般滋味在心頭。同樣「孭簿」，為何一個可以逍遙自在遊歐洲，可以過白色聖誕，另外一個臨老過不得世，鎖手銬入冊在牢中受苦，鐵窗過聖誕？

黎智英上周被法官拒絕保釋，許智峯則一家老幼搭飛機離開香港，相信早有部署。許共被控9項罪名，一直獲得保釋，更獲裁判官發還旅遊證件，許去年7月6日涉及「光復屯門公園」一役3項罪名，早前在區域法院提訊時，控方以許智峯不再是立法會議員為由，要求許交出旅遊證件，但區域法院法官拒絕申請，之後許靜悄悄到了丹麥，聲稱是公務外訪，信誓旦旦說不會尋求庇護，信他一成，真是雙目失明。

香港司法制度其中一個缺口，便是法官有頗大自由度批出保釋，令疑犯有機會潛逃，無論是黑還是黃，黑幫分子或黑暴一族，許智峯是最佳例子；之前「投奔怒海」的12人蛇，亦鬧出滿城風雨，所以各界都提倡收緊保釋條件。

黎智英與許智峯的分別，便是黎遇上法官考慮到他的潛逃風險。黎在2017年至2020年間有多次出境紀錄，並在外國長期居留，在台灣經營生意，台灣與香港缺乏司法互助，一旦走佬到此便難以緝拿歸港。黎雖然口說不走，難保又是第二個許智峯。國安法漸見威力，反中亂港已經沒有路走，走佬恐怕陸續有來。黎智英首度被羈押，離正式受法律制裁又近一步，這是大眾等了很久的畫面，希望接下來的發展，法治得以彰顯。