黑暴無法無天早就不是新聞，最新攻擊目標，正是審理黎智英欺詐案的總裁判官蘇惠德，他亦是國安法指定法官。據悉，蘇官的辦公室在黎智英遭收押後收到恐嚇電話，疑是一名中年男人要挾「炸死你老婆同你個仔」，案件已列作刑事恐嚇調查。然而人們奇怪的是，終院首席法官馬道立、律政司司長鄭若驊，以至特首林鄭月娥為何默不作聲，不譴責恐嚇行為？律政司其後發出的聲明，內容也是不痛不癢。

大家必定記得，因為太多法官判刑偏頗，仇警仇出面有之，讚揚暴徒為「優秀細路」有之，判刑遭上訴庭斷定為「錯得不能再錯」又有之，一些市民看不過眼，作出批評法官的言論，高官們隨即跳出來指摘市民不能胡亂批評法官，林鄭更揚言法官判案不用考慮國家安全。現在有處理敏感案件的法官遭刑事恐嚇，遠超一般批評，而是受到人身安全威脅，高官們為何不用同一把尺抱不平？

原因一字咁淺，黃藍之別也。別看頭頂假髮的法官道貌岸然，言必稱判刑只考慮證據，事實卻是另一回事。舉凡立場夠黃的，就是公平公正，不容批評；立場稍稍偏藍的，不是即時被調職，禁止審理相關案件，就是索性被「告誡」小心言行。早前才傳出，馬道立召集全港裁判官出席一個法律簡介會，席間有高院法官批評藍絲法官要小心言行，予人施壓之感。更有甚者，警方及其家屬慘遭起底，律政司無動於衷，直到警察工會自己入稟申請禁制令，律政司才擺個樣子跟進；但同類事件發生在法官身上，高院嗱嗱聲頒下禁制令，律政司和政府齊聲譴責，待遇有如天淵之別。

司法機構去年處理368宗針對法官或司法人員的投訴，足證司法不公已成民怨之源。司法必須改革是任何有理性的人都不容否定的問題，何況回歸已經23年，法官仍然學洋人戴假髮更是不成體統，難道蓋上假髮就會更公平公正？為何不廢除？