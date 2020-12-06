幾個月前，特首林鄭月娥領導下的政府小試牛刀，給了反對派一點教訓，事件卻觸怒「黃絲」的後台老闆美帝國主義。白宮乃抽出大棒，狠狠揍在林鄭身上，一下子禁止了所有國際商業銀行，跟香港特首有任何業務往來。可憐堂堂的禮賓府主人，竟然成了極少數不能擁有銀行戶口的人之一，白花花的銀子無處擺放，惟有儲滿屋內。

此舉對於林鄭月娥是莫大的委屈與折辱，早前在黃絲群中還引來陣陣哄笑，他們傻不楞登地說：「林鄭，你都有今日喇！」黃絲卻不知道，真正可笑的不是林鄭，而是他們。香港反對派聯同外國勢力，把香港特首趕入窮巷，做法完全逾越了國際外交應有的規矩與禮數，這樣倒好，林鄭再無退路，便吃了秤砣鐵了心，跟反對派硬幹一場。

黃絲加外國勢力要羞辱的也不止林鄭月娥，他們喜歡對付哪一個特區官員，就對付哪一個，手段橫蠻，讓人不甘不忿。在戰場上十夫爭功，不如一夫拚命，最笨的做法就是讓對手拚命。正因為反對派再三逼迫，就使得原本畏首畏尾的特區管治班子完全豁出去。禮賓府雷霆一怒，黃絲陣地旋即遭遇連環重擊，黃之鋒、周庭、黎智英等人，一個一個地繫獄，許智峯則倉忙出逃，舉家流落異鄉。

自從回歸以來，教育界、法律界、壹傳媒、香港電台一直擁有「治外法權」，特區政府只能隱忍，不敢觸碰，皆因高官們珍惜身上羽毛，等閒不想玷污。如今反對派的「聰明笨伯」竟然召來外人援手，一股腦兒將眾官員的羽毛弄髒，對方怒不可遏，自然殺紅了眼。

一場混戰下來，雙方互有損失，特區領頭人林鄭月娥最大的損失，是被迫要對着一屋子的現金，然而，黎智英、黃之鋒、周庭之流，如今對着的卻是鐵窗。誰是鬥敗的公雞，不言自明。