嫩漢奸黃之鋒入獄前曾寄語：知道好難捱，但撐住呀！唔知佢係寄語花樣年華嘅周庭抑或以古稀之齡「勇闖人生巔峰」嘅漢奸黎？其實喺香港踎監，大家睇吓報道，都知不至於好難捱，起碼生活有規律，早、午、晚及消夜4餐，講真，唔少基層嘅膳食都未必有咁講究及食足4餐！

嗱！好似嗰位話要「終生為港奮鬥」嘅前民主黨議員許智峯已「無奈流亡」，遠走高飛唔敢再踏足香港！佢嘅前黨友林卓廷仲引詩「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」，明係狗熊，連香港嘅監都冇膽「踎」，仲廢噏乜鬼橫刀向天笑吖！老朽聽聞就真係仰天長笑笑出6舊腹肌！

即將在獄中過生日嘅漢奸黎，應該親身感受到「香港幾好都有」，據悉，漢奸黎家人已按懲教署規定到指定餐廳訂購未來一星期嘅「私家飯」，包括燒肉四寶飯及梅菜扣肉飯等，並因應佢嘅習慣，為佢選擇粥品作早餐，平均每餐花費約60蚊，仲選擇最接近收押所嘅餐廳以防食物變冷咁話！所以話，喺香港踎監，漢奸黎梗係仲口響廢噏「無畏無懼，繼續戰鬥」啦！

漢奸黎還押前接受訪問都承認常被人批評佢勾結外國勢力，係漢奸，佢不會在意，咁又係，所謂「如入鮑魚之肆，久而不聞其臭」是也！何況佢已基因突變，每個細胞都有漢奸染色體！

之不過，漢奸黎就話，若然《港區國安法》作為證據，咁佢就「大鑊」！梗係，如果勾結外國勢力涉分裂國家而被「送中」，「勇闖人生巔峰」就真係一語成真咯，屆時想「每日一蘋果，日日洗廁所」咁幸福嘅事都未必得，想唔變「泥紙鷹」做硬「古稀之年生命鬥士」都難矣！漢奸黎顯然低估中央維護國家安全嘅意志，人無善志，一味要把叛國禍港嘅事進行到底，國安立法一開壇捉妖，「泥紙鷹」再惡也展不開翅、伸不了爪，趁放風時仍看到香港嘅天空，多吃塊扣肉吧！