多家國際藥物研發機構針對新冠肺炎的疫苗逐步獲批使用及投產，國際社會熱烘烘地搶購，雖然研發過程的臨床測試均證明各自的疫苗對防治新冠肺炎有90%以上的有效率，但會否有副作用等問題，全部被注射疫苗能抗拒病毒傳播所掩蓋。美國、英國等為求取得疫苗接種，不惜投下巨資協助研發，目的是要獲取第一劑注射，擊退困擾一年多的疫情。不過，分配不均令疫苗成為生產國的外交禮物，掀起新一場疫苗外交角力。

美、英及歐盟成員國目前備受新冠疫情威脅，在執行管制社交措施後，始終無法遏止病毒傳播，他們投資給廠商開發疫苗有新成果，當然是本國主義的搶先使用，不會把疫苗胡亂拿去送禮。反觀俄羅斯，就把握「自家製」疫苗大量投產的機會開展新外交。俄羅斯「衞星-V」疫苗報稱有效率達92%，8月緊急批出使用，俄國公民免費接種，是最先普及注射疫苗的國家。其後在白羅斯、印度、阿聯酋、委內瑞拉的第3期試驗取得進展，俄國早前宣布接下印度每年供應一億劑衞星-V訂單，生產線明年初開始年產5億劑供應。一劑衞星-V賣不到10美元，比輝瑞、莫德納有價格優勢，但俄國不需要與這些國際藥商瓜分利潤，也不讓藥商攻入俄國市場。

印度與俄羅斯關係過去因美國居其中而少交往，該國是藥物生產大國但沒有研發能力，面對暴升的確診個案，印度抓不住「美國水泡」而需求生，俄國新冠疫苗就成為印度抗疫的救生圈，疫苗變作增強兩國關係的「媒人」。

「疫苗媒人」更撮合俄羅斯與尼泊爾、烏茲別克、哈薩克、南韓、沙特、阿根廷、委內瑞拉、墨西哥、埃及等的關係，向俄國訂購一定劑量疫苗應急，建立中美體制以外的另一重外交關係。印度、南韓、沙特不可能離棄美國，但在疫症威脅下，怎會不被俄國疫苗吸引？這讓俄羅斯找到國際新突破機會。