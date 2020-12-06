中國外交部發言人趙立堅日前在社交媒體發布了一幅澳洲軍人殘殺阿富汗兒童的漫畫，並譴責澳軍在阿富汗殘害平民及兒童的暴行，澳洲總理莫里森迅速回應聲稱這是「偽造的照片」，要求中方對此道歉。事件引起外交風波，但筆者認為，這是一宗標誌性事件，體現了兩國甚至是中國與五眼聯盟兩個陣營在國家自信心上此長彼消的大勢。

澳軍虐殺平民事件是澳洲軍方報告公開承認的，但仍有評論認為趙立堅主動直斥西方的不是，是「戰狼外交」，筆者對此會心微笑。如果中國對客觀的國際人道主義災難評論幾句就叫戰狼，未免是小題大做，相比西方大國動輒以自己的價值觀批評別國的內部事務，甚至出手干預，這又是可以怎樣形容的外交模式呢？

其次，莫里森作為一國之首，為了中國外交部一個中級官員貼子的一幅漫畫如此高調回應，趙立堅得到如此大的關注和重視，恐怕半夜也會笑醒。客觀效果來說，莫里森完全違反負面消息冷處理的原則，是國際級公關災難，本來在西方媒體的主旋律保護下，澳軍的惡行在國際上討論有限，但經過莫里森自我炒作一番後，變成世人皆知的網上熱搜。如果澳軍暴行的吹哨人麥克布賴德被以洩露國家機密而被問罪，那麼莫里森犯上低級政治錯誤，嚴重傷害澳洲國際形象，又該當何罪？

該漫畫的藝術表現手法值得一讚，其主體是澳軍士兵向一名小孩割喉，而該小孩是抱着一隻羔羊；在西方的語境中，羔羊代表無辜的受害者。圖的左邊隱約見到澳洲的國旗側覆蓋另一具屍體，暗喻被揭發的暴行只是冰山一角。而圖的右邊是阿富汗國旗，黑色代表富庶的部分被弄得支離破碎，意味着當地人民生活苦不堪言。該圖以觀察者俯視的角度，意味着有人袖手旁觀。這些內容，都刺中以西方為中心建構優越感的要害，是最陰暗最偽善的一面。

觀乎一幅漫畫就刺中了澳洲總理的要害，令他和部分澳洲媒體有反智的回應，其背後說明了西方社會的不自信。西方社會過去數百年來建立的優勢主要是靠兩件事：一是以工業革命為代表的先進科技和生產力，二是佔領殖民地並進行各式各樣的掠奪。從15世紀至20世紀上半葉的殖民主義，到今天以美國為首的新帝國主義，所謂民主、自由、人權這些意識形態，或是其發展的結果，但很多時更是掠奪機器的包裝紙。而澳洲本身，就是白人透過趕盡殺絕原住民而奪得土地，過去亦曾有過白澳政策、種族歧視問題嚴重這些不光彩的歷史原罪。

面對中國這樣靠自身努力，從近代起都沒有對外侵略的國家，由一窮二白發展到或許會威脅西方霸權的大勢，讓西方社會在自有的優越感下很難理解亦很難接受，出現集體焦慮。當科技和生產力漸被中國超越，西方就更倚重文化價值觀、話語權等仍然主導的精神領域，去維持他們的優越感。反之，當中國人漸漸增強自信，勇於揭穿國王的新衣，西方社會的某些人底氣不足，自然就會覺得是中國的挑釁，表現出歇斯底里的瘋狂，筆者相信在未來一段時間，這類事件會愈來愈多。