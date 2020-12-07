功夫茶：一哥暗批漢奸黎　老作抹黑樣樣齊

惡貫滿盈、一身是罪嘅叛國禍港四人幫之首壹淫媒漢奸黎，人無善志，雖勇必傷！終於變成「一日一蘋果，監都有得坐」！呢隻「泥紙鷹」回歸咁耐，惡足咁耐，終於喺今個月3日被單獨囚禁喺荔枝角收押所！

呢，政治主教探過泥紙鷹，仲同佢一齊讀《聖經》添！相信係求主打救佢飛唔起嘅靈魂啩！之不過泥紙鷹自知連隻麻雀此刻都活潑過佢，四壁皆冰冷，口噏「繼續戰鬥」，未洗廁所，嗰頭屙尿都冇力，果然係死剩把口！對住泥紙鷹，多數人會覺得佢有咁耐風流就有咁耐折墮！嗱，上任一年多嘅警務處處長鄧炳強，尋日喺電視訪問中，不點名批評已然折翼嘅泥紙鷹，指佢運用旗下媒體及自身為傳媒行業老闆嘅身份，不停喺本地以及向外國散播不實言論，抹黑港府以及警方。一哥對泥紙鷹公器私用，顯然有啲火！

大家一定記得，黑暴期間，漢奸黎旗下嘅毒果報日日為黑暴鼓與呼，抹黑警察係「黑警」，而投擲汽油彈嘅黑衣青年就被美化為「火魔法師」！佢自己更飛身撲去美國覲見當奴鷹嘅爪牙，狂呼「要為美國而戰」！漢奸嘴臉真係衰到冇人有！即使涉國安法被捕，保釋期間依然不知收斂，日日透過社交平台勾結外國政客，狂妄廢噏，唱衰中港，唔通以為自己真係「倜儻非常之人」？其實佢根本係奸熊一隻！唉，咪以為啲黃絲讀者話佢係「英雄」就信以為真至得㗎！無恥文醜恭維佢係「非常之人」，信佢一成，泥紙鷹就唔止雙目失明跌落天秤，而係直墮屎坑，被釘喺歷史恥辱柱永世臭不可聞咋！

阿哥，歷史唔係任由毒果報亂吹亂作㗎！回歸23年，香港亂足23年，尤其近幾年來嘅違法佔中、旺角暴亂和反修例黑暴，試問有邊單同漢奸黎及毒果報無關？黑暴一役，禮崩樂壞、法治被毀、社會撕裂，將香港攪得周天寒徹，毀了整整一代人，這就是漢奸洋奴、攬炒派政客口中嘅為「民主自由」而戰嗎？

漢奸黎妖人妖事一匹布咁長，尤其壹淫媒呢隻妖股，股價癲上癲落，即使唔熟悉股票市場嘅普羅大眾，都會發覺唔合邏輯，絕非普通差價嘅所謂「高頻交易」！更何況今年以來，壹淫媒股價曾4度出現大幅異動，全部與漢奸黎及其管理層被捕有關。阿哥，妖價「逢拉必炒」異象，難怪被政界及證券界人詰問，是否有外部勢力透過股票市場向漢奸黎送上「最後一桶水」？有議員關注當中是否涉及造市或黑金注資情況，並批評證監會作為監管機構，早前接獲投訴後仍無所作為，猶如「翹埋雙手食花生」。喂！漢奸黎已成泥紙鷹，證監會再扮啞裝瞓，踢極唔醒，唔通要變成一隻盲鴉來襯佢？