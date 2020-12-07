世界視線：得罪中國有着數　對敵軟弱必招辱

據報道，中國買家近日與印度出口商簽訂合約，計劃於今年12月至明年2月，從印度進口10萬噸碎米，是近30年來首次。正值中印衝突不斷的敏感時刻，部分人卻公然「資敵」，客觀上難免釋出錯誤訊息，以為愈對中國挑釁，愈能從中國人那裏賺錢，長此下去，中國的外交環境哪能不嚴峻。

有人從經濟角度解釋中國為何向印度購買大米，指越南和柬埔寨等大米進口大國受新冠肺炎疫情影響，當地今年糧食產量下降，早前更曾限制出口大米，中國這才迫不得已購買印度農產品，以「分散風險」，令糧食進口更多元化。分散風險、搞進口多元化無可厚非，問題是，「死了張屠夫，不吃混毛豬」，天下間能買大米的地方多的是，為甚麼偏偏選上印度？

事實上，進口大米這回事不能只算經濟帳，而必須同時算上政治帳。孔子曾說，「以德報怨，何以報德」，認為應該「以直報怨」，即使不搞陰謀詭計，也切不可妄圖用所謂泱泱大國的「風度」感動對手。

只可惜，揆諸歷史，當政者對自己的人民嚴苛，防民之口甚於防川，對敵人卻是寬大為懷、既往不咎，遠的有蔣介石政府放棄日本戰敗賠款；近年跟菲律賓等國發生領土糾紛，只要對方調門降低，立即「稱兄道弟」，又或者當跟美國關係不好時，棄波音飛機而買空中巴士；歐洲鬧彆扭時又會棄空中巴士而取波音，這一手被對手看穿，難免被輪番「攞着數」。近幾年情況更有惡化趨勢，中美貿易戰戰況正酣，中國竟增加購買美國小麥。既然是「鬧得愈歡，着數愈多」，也就難怪澳洲甚至捷克這等小國也輪番登場向中國挑事。

中印爭鬥，部分國人常常看不起印度，認為「不足慮也」，但現實是印度政府號召全民抵制包括手機應用程式在內的中國產品，中方不僅沒有像樣的反制措施，如今更是急不及待向印示好。這就難怪印度媒體打臉中國，認為北京當局早前指糧食豐收是信口雌黃，否則也不會跟「死對頭」買糧。中國賠了夫人又折兵，花了錢還要受辱，能怪得誰？