神州觀察：三假醫院坑患者　百度搜索助惡行

當醫院不再是醫院，而是一個赤裸裸的惡勢力犯罪集團，想想會是怎樣的情況？前往就醫的病患豈非成了坑中獵物、砧板上的肉，隨時任其宰割？「莆田系」寧夏銀川歐亞男健醫院便是如此，一眾惡勢力團夥早前遭當局查處及二審判刑受懲後，內地官媒日前披露更多細節，直指該醫院是從廣告到醫護、手術都假的「3假醫院」，4年間殘害數百病人，斂財逾億元人民幣，其「成功」更存在「3大步驟」。

該3個步驟分別是以虛假廣告誘騙患者就診，炮製虛假檢查結果騙患者治療，及在手術台上敲詐勒索。銀川歐亞男健醫院被指特別設有一個「網絡部」，通過百度「競價排名」發布虛假網絡廣告，一旦有患者諮詢，部門客服便會冒充專業醫務人員，並按照事先排練好的套路進行誘騙。

經驗告訴人們，邁向成功的第一步往往最關鍵，正如無米難成炊，想要坑人斂財，首先得確保有客上門，百度無疑為這樣的黑心醫院提供了必要的平台；況且以百度唯利是圖的經營理念，這些年沒少與臭名昭著的「莆田系」醫院狼狽為奸，助紂為虐無數。

患者進了門，接下來就看醫院如何忽悠欺騙。譬如有人來看前列腺，護士會偷偷在患者的尿袋中塞入衞生紙絮或中藥渣，偽造成「前列腺發炎嚴重」；有人來看陽痿，則會被騙去做其他檢查，結果同樣「很嚴重」，醫生和護士串通一氣編造虛假檢查結果已屬平常。更可怕的是，該院77名醫護中竟有42人無醫護資格，卻照樣能給病人做手術，以致一些手術項目根本未獲認定或毫無醫學根據，每一刀下去，其實都是在亂割，簡直要命。

既然是惡勢力，就得將其惡形惡相的一面充分發揮出來。譬如患者已經上了手術台，動了刀，卻被告知需增設其他手術項目，患者不同意，於是在傷口未縫合下被晾在台上一小時，最後只有被迫支付高額而無理的醫藥費。所以，這種醫院就是名副其實的集詐騙、勒索、故意傷害於一身的惡勢力犯罪集團，4年間經當局認定的受害人就達300多位，涉及全國多個城市地區，至於還有多少未被統計到或因各種原因不願配合司法部門取證的，更不得而知。

由此亦不得不讓人想到另外一個問題，便是這樣的黑心醫院怎麼可以持續作惡長達4年，期間當地有關部門難道從未收到任何投訴或舉報？當然不是，只因背後有保護傘撐腰，所以一切問題都能被遮掩壓制，當地衞健委及市場監督局等4名幹部被揭經常接受該院的宴請或禮品，以致對方在高投訴率、發布虛假廣告被處罰的情況下屢獲違規過關。事實上，百度亦作惡多年，肆無忌憚，背後的保護傘又有哪些？