正論：防疫穿窿如虛設　內有反彈復輸出

「外防輸入，內防反彈」一直是內地的控疫宗旨，亦十分成功，但隨着近期有數宗從香港輸入深圳及惠州的個案，反映本港疫情仍然處於水深火熱的階段，港府防疫無能，不僅害苦市民，更拖累內地。很可惜，港府沒有知恥近乎勇，防疫仍然半桶水，當中漁護署轄下的香港仔魚市場更被本報踢爆防疫措施形同虛設，魚販和南亞工人不戴罩開工，隨時成為播毒溫床。

香港仔魚市場由魚類統營處管理，統營處處長則由漁護署署長兼任。港府宣布周五起將提高違反禁聚令的定額罰款，由2,000元倍增至5,000元，企圖寓禁於徵，還未知成效如何，魚市場卻率先犯禁。記者日前到現場視察，當時仍實施4人限聚，惟場內飯堂依然可見5、6人同枱共食；市場外明明貼有「請先量體溫和必須佩戴口罩」的告示，但鮮有人遵守，場內工作人員絕大部分沒有佩戴口罩，或將口罩拉到下巴位置，有戴等於無戴，包括本地魚販、內地魚販及南亞裔運輸工人皆是如此。甚至乎，設在出入口位置的體溫探測機有部分失靈也無人修理，而且沒有保安員駐守，人們直出直入，場內更有魚販三五成群聚集吸煙和聊天。

顯而易見，魚市場防疫措施大穿窿，只要當中有一名隱形病人，都足以造成大爆發，加上內地多次發現新冠病毒能附於急凍食品表面，一旦病毒附在魚類再送到各區街市出售，傳播鏈隨時串連18區，後果不堪設想。一節見則百節知，僅一個魚市場已當防疫措施「無到」，政府部門又不監不管，以魚類統營處轄下共有7個魚市場觀之，要是全部都是這個樣子，便等於有7個防疫窟窿。事實證明，港府監管失職，執法無能，部分港人又欠缺自覺，心存僥倖，就算當局真的將定額罰款提高到1萬元，無人執法和遵守也是無濟於事。

港大專家袁國勇昨日提到，如果百分百落實防疫措施，即使香港不倣效內地封城，也有機會做到零確診，無奈理想很豐滿，現實很骨感。現實是，邊境檢疫直到今日仍漏洞處處，食肆酒吧等又未有嚴格遵從防疫措施，何況部分市民不願透露行蹤配合政府追蹤工作，俱令防疫事倍功半。昨日本港再新增95宗確診，絕大部分屬本地感染，除了歌舞群組持續擴大，東華三院何玉清翠柳頤庭群組亦增加5人確診，將軍澳日出康城9期地盤群組再增多9人中招，葵盛西邨更有5單位12人確診，反映疫情失控。聖誕新年將至，預料將有大量留學生返港，專家擔心疫情會再度大規模爆發，呼籲市民節日留在家中。問題是，港人玩樂大過天，港府執法又兒戲，區區一個魚市場也管不好，還怎麼好意思要求全港700萬人變相禁足在家？

說來實在唏噓。內地做得到，澳門做得到，連台灣都做得到，兩岸四地之中，獨是香港無法做到本地零感染，是不是人的問題，是不是港府管治無能的問題，寫在牆上。難為一眾領世界級高薪卻交出小學雞成績的廢官不自我反省，反而一味諉過市民抗疫疲勞，香港淪陷，豈是無因。