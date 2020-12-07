從美國大撤退、大轉移，便是不再以美國作為中國發展的楷模，也不期望可以從美國取得怎樣發展的助力。在經濟規模上，中國已經成功地超英趕美，進入後趕超時代。美國的科技還領先中國，但是美國不會轉移給中國，更會對中國封鎖。而且，美國科技發展不是唯一的方向、模式，不依賴美國，可能找出更佳、更合人類社會需要的科技。

中國拋棄對美國的依賴，就好像第二次世界大戰前的德國與蘇聯，備受排擠，也起步艱難，可是成就不比美國差。即使德國戰敗分裂，以諾貝爾理科獎為指標，美國要到上世紀60年代才趕超德國。而美國不少重要的科學家都是來自德國，因戰爭而遷徙到美國。至於蘇聯，在上世紀30年代才從革命動亂、英法美侵略中恢復過來，開始工業化，卻可以在短時期發展出與德國抗衡的工業和軍事力量。而在二戰之後，經濟不及美國的一半，但科技足以與美國對峙。當然，這中間有在戰後從德國轉移來的科學家的貢獻，一如美國那樣。

對中國來說，美國的科技排斥、技術封鎖，卻是一個重大發展的契機。一是大批華人科學家和留美學生學者回流，再不會是中國人才協助美國發展。中國得是美國失，美國幫中國克服人才流失的大難題。二是中國可藉此擺脫對美國科技模式與發展方向的依賴，採納全球不同的經驗、創意，走如德國、蘇聯當年那樣本國獨立自主的科技發展之路，更應比德、蘇更進一步，廣納天下人才，更好地發展中國和與外國合作的科技。

即使美國排斥中國，還有不少其他技術來源、人才，中國可以吸收的國家，最主要的有3個。首先當然是俄羅斯，在美國新冷戰壓迫下，中俄關係日益緊密，中國的財力和市場可以支持俄羅斯恢復蘇聯時期的科研實力，中俄合力更有成本效益的優勢，在現有科技與美國競爭，並發展新的領域、新的模式與方法。

其次是烏克蘭，它早已是中國最大的外來科學家群，與之合作，不僅是利用蘇聯時代建立的基礎和積累的軍事技術，更重要的是協助其重建破損的科研體制和人才，復興該國參與中國的科技發展。

三是以色列，上世紀90年代蘇聯境內猶太科學家的回歸，造就以色列的突出科技力量，但國土太小，科技創新也從股市歸納於美國，本土發展有限，此所以它願與中國合作擴大科研及回饋本國經濟的空間與機會。中國早已與以色列有科技交易，當可進一步深化、廣化。

還有德國，看它何時能擺脫美國自立。