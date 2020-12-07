幹盡叛國禍港、漢奸勾當的黎智英說過，「不怕坐牢，最怕洗廁所」。這話是甚麼意思呢？

在香港坐牢之監犯，洗廁所乃「指定動作」，和怕不怕有甚麼關係呢？叫嚷個啥？難道是黎智英以為自己有特權，他怕洗廁所，有關方面就要對他網開一面？他的糞便就該別人清理？若此，會是哪個倒楣蛋？也許，以黎智英在反對派中的江湖地位，獄中真能碰到一些大小嘍囉，自告奮勇幫他洗廁所也說不定。然而，監獄有監獄的規矩，坐牢有坐牢的做法，這等大小嘍囉為「老大」清理糞便，未必能批准。

現在黎智英只是不准保釋被收押，還不算正式「坐牢」，是否要洗廁所尚不知。新冠肺炎疫情之下，他先要隔離21日，才可與其他羈留者一同住大型囚室，估計那時他才會面臨是否洗廁所的嚴峻問題。黎智英「活在當下」最擔心的，大概是他已和山姆大叔斷了聯繫，再不能像以往似的又是接受訪問，又是「互動頻聊」，再不能即使官司在身，但仍獲保釋，逍遙之下發揮漢奸餘熱，大放厥詞，呼籲老美對中國施壓，「為美國而戰」了。失此作用，恐怕是黎智英最大的遺憾。

當年汪偽政權的漢奸巨頭周佛海，抗戰勝利後被判無期徒刑，獄中一次大病愈後，寫文章交《平報》發表，引用了一段廣東民間故事，說某地洪水淹死全村人，獨一老翁攀上樹巔，事後有人讚他大難不死，必有後福。不料，未過多久，老翁上廁失足跌入糞坑淹斃。周佛海嘆曰：我今次患病已處絕望，而意外告愈，恐未必是福兆，我尚不知將來何處是死所。

一個害怕洗廁所，一個擔心跌糞坑，今昔漢奸說到坐牢，怎麼這樣巧合？其實，巧合不巧合，漢奸都沒好下場，只是不少漢奸死到臨頭還要大吹大擂，豪橫一番。周佛海獄中有詩云：「驚心獄裏逢初度，放眼江湖百事殊……嶙峋傲骨非新我，慷慨襟情仍故吾。」

哈哈！如此囉嗦，不如黎智英一句吹盡：坐牢乃人生巔峰！豪情滿懷，然而不知下有糞坑也。