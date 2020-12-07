都說當今美國政客質素普遍低劣，確實不假。田納西州參議員布萊克本指「中國有5,000年的欺騙和偷竊歷史」，這分明是種族歧視，而不僅僅是意識形態之爭，此人若不是歷史知識貧乏，就是精神錯亂。中國擁有5,000年歷史，美國只有200多年歷史，根本無法相提並論，美國政客胡言亂語，只能證明自己愚昧無知。正如有人諷刺道，當中國人形成文明時，美國人的祖先還沒有完全擺脫猴子的天性。話雖刺耳，卻是事實。

既然提到歷史，不妨回顧一下，看看美國到底有多文明。美國「總統山」上有4個人頭像，分別是華盛頓、杰弗遜、老羅斯福和林肯，被認為是美國歷史上最偉大的總統。實際上，這4個「最偉大」的總統與美國屠殺印第安人的歷史都脫不了干係，他們一方面宣揚「人人生而平等」，一方面對印第安人趕盡殺絕，這到底是甚麼樣的文明？又是甚麼樣的普世價值？如果說中國有5,000年欺騙和偷竊歷史，美國豈不是有200年滅絕種族歷史？

當然，有人也許會說屠殺印第安人已是久遠的事，不能用現代社會的道德準則去衡量。那麼不妨看看現代美國到底做了甚麼。從發動阿富汗戰爭，到入侵伊拉克和敍利亞等，美軍在全球橫行霸道，濫殺平民的例子多不勝數，更別說虐待戰俘。這些戰爭罪行往往被美國以「自由」、「民主」大旗掩蓋，並被西方媒體刻意美化，但紙終究包不住火，隨着美軍醜行逐漸曝光，國際刑事法院準備展開調查，卻遭到華府恐嚇甚至制裁，可見老美是多麼的心虛，又是多麼的霸道。

也正是因為心虛，美國才會不斷宣揚所謂的「中國霸權」。其實熟悉歷史的人都知道，中國人從來沒有對外擴張的基因，也沒有侵略別國的野心，晚清以來，更是任憑西方欺凌和宰割。美國政客選擇性遺忘本身不光彩的歷史，而惡意抹黑中國5,000年歷史，只能自暴其醜。