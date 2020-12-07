泛民主派「峯鴿」許智峯棄保潛逃，逃之夭夭，等於在對司法部門擲了一個核彈。市民質疑保釋條件寬鬆，直斥法官無視犯案者的潛逃意圖，一意孤行，做法非常不合理，等於「另類放生」，讓黑暴及黨羽「走佬」。

原來在《港區國安法》實施前後，至少有18名泛民主派、本土派或港獨分子潛逃，包括許智峯、黃台仰及羅冠聰等，都是惹火人物，官非不絕，若果罪成，隨時坐三五七年，有極大誘因走佬，港區國安法出台，這些人心知肚明，即使所涉控罪暫時未有國安法罪名，但遲早燒到上身，早走早着，為了逃出法網，甚至未及處理自己資產，像許智峯便自稱與家人共數百萬元被銀行凍結，而陳家駒山窮水盡，更發起眾籌「撲水」。

潛逃18人只是浮上水面的個案，不少搞事分子都不動聲色想離開香港，例如因宣誓辱華被DQ的前立法會議員梁頌恆，因拖欠立法會93萬元，被呈請破產，據聞已經離港，並身處美國。梁在近年已轉低調及較少公開搞事，都如此懼怕留低，其他激進活躍分子更加可想而知。生命誠可貴，自由價更高。沒有人想坐監受苦浪費人生，加上外國政府推波助瀾，紛紛向港人提出庇護或提供居留，反對派趨之若鶩，三十六計，走為上着，稍有常識的人都知道。

找個普通市民去審理保釋申請，看見像黃台仰涉及暴動罪的背景，走佬機會極大，就算不是立即羈押，也應收起其旅遊證件，別讓疑犯可以大模廝樣坐飛機走人。像黎智英多案纏身，若全部入罪，起碼坐十年八載監，70多歲當然不想死於監獄，冒險坐大飛潛逃的可能性誰能抹殺，真奇怪以往一直獲得保釋，直到最近才羈押，已經遲了。法官人工高地位好，應該比普通人更有能力，為何像某議員所說，公眾有時候會叻過法官？