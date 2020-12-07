前立法會議員、現任中西區區議員許智峯以赴丹麥開會為名，舉家離港，現已確定一家人抵達英國。他表示暫時還未決定在哪個國家停留，說先要安頓家人。許智峯把個人離港外逃說得很悲情，強調自己是流亡，不是移民，沒有尋求庇護，「家只有香港」，「寧願四處漂泊等待回家」。

許智峯離港外逃一事，可以說充滿戲劇性，他本來是有案在身，保釋候審，但保釋條件甚寬，不用扣起護照，離港只需72小時前通知警方，可見控罪其實並不嚴重，不會影響進出香港。這次他離港的理由，是接受邀請赴丹麥參加一個「氣候變化」會議，不少人的問題是許過去未見就氣候變化問題發過聲，不見得是這個範疇的專家，有甚麽真知灼見，兼且他已辭任立法會議員，只是全港400多名區議員其中一個，為何丹麥這個會議偏偏選中了他代表香港？現今水落石出，大家才恍然大悟，丹麥議員Uffe Elbaek已公開承認，根本就沒有這個「氣候變化」會議，只是他們3個丹麥議員偽造，發出邀請，明顯是為許智峯離港製造藉口。

另一個市民大眾追問的問題，是許到底被控甚麼重罪，面對如何嚴重的刑罰，值得舉家出逃流亡國外作為選擇？許有家庭有子女，需要安頓家人，為子女尋求宜居之所，還要找合適學校，這次其實是個重大的決定，需要周詳計劃，一早作好準備，不可能是臨時決定，草率行事，匆匆起行。現今初步傳來消息，許的父母、妻子及子女已飛抵倫敦，許本人也從哥本哈根抵達倫敦，看來英國很可能是他們一家安頓的第一站。

許智峯觸犯的法律雖然有9項，其實只是屯門遊行事件及立法會潑臭水事件兩組案件，判刑應該輕微，完全不涉及《港區國安法》。首先屯門遊行事件強迫別人刪除手機照片，需5,000元現金保釋；至於立法會潑臭水事件，也只需2,000元作保釋。參考過往同類案例，也多數是罰款警告了事，絕少機會被判監禁。這類芝麻綠豆小事，完全不值得為之舉家出逃。另網上有消息透露，許智峯去年因為5宗黑暴案件發起眾籌，共獲捐款350萬元，他這次棄保外逃，這筆眾籌所得並未交代，故有網民思疑是否挾款外逃。

倒是有點佩服跟進這個案子的記者，一得知許上周抵達丹麥機場便不停追訪，直接詢問他是否向外尋求庇護，許回答抵達後已隨即展開公務採訪行程，並會於上周五返港。有記者立即訪問許的黨友探取消息，等他舉家離港後又再追訪。反而民政事務局局長表示，要等許連續4個月不出席會議才取消區議員資格，顯得後知後覺，而且被動。