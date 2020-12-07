自8月10日黎智英遭警方國安處拘捕以來，壹傳媒股價屢現異動，而且高低位上落幅度極大，市值由不足3億元一度急升至逾50億元，令人側目。黎智英則假惺惺地呼籲投資者不要入市，聲稱公司基本面無法支持最近的上漲趨勢，惟炒賣依然持續，直到引來警方調查並拘捕15人涉嫌造市及洗黑錢，股價異動才轉趨平靜。

然而，百足之蟲死而不僵，大漢奸又因為涉嫌欺詐被起訴，法庭更因應其有潛逃風險拒其保釋申請。年逾古稀首嘗牢獄滋味，結果不出所料，壹傳媒股價異動再現，甫復牌即股價一度急升一倍，全日成交股數較停牌前交易日急增逾35倍，成交額達1.7億元，有大戶在背後操控可謂彰彰明甚。

連局外人都嗅得出造市疑雲的味道，偏偏負責監管的證監會無動於衷，別說勒令壹傳媒停牌，就連是否展開調查也拒絕交代，不是以「不予置評」蒙混過關，就是索性耍官腔不作為，難怪有人質疑大漢奸的保護傘是否已延至金融市場，證監會「沉默是金」是否政治包庇。

有這樣的質疑絕非過慮，而是黃絲黑暴無間道深入各階層，單是公務員在去年大作反，已反映了問題的冰山一角。別看證監會恍如獨立王國，在黑暴最瘋狂之時亦不見有人跳出來表態，但不代表內裏沒有大漢奸的支持者或同情者，有人會否陽奉陰違，表面配合警方的造市案調查，實際千方百計包庇阻撓，實在無人說得準。

人們但知，證監會一向對造市「嫉惡如仇」，月前才將一宗造市案轉介律政司檢控，而該案的造市手法，跟壹傳媒股價大起大落有異曲同工之處。有立法會議員質疑壹傳媒疑造市甚至獲黑金注資，表明將於立法會追擊證監會，足見證監會無私顯見私，激起的民怨不小；若造市涉及外部勢力黑金，或已觸犯國安法，監管部門姑息養奸，該當何罪？