12月3日是香港反對派一個重要日子，很具象徵意義，這一天壹傳媒黎智英還押待審，泛民主派前立法會議員許智峯則證實舉家流亡海外。黎智英的牢獄之災或許陸續有來，泛民議員可能也要一個一個地出走或退休，「黃絲」全面崩潰，苦心經營多年的陣線，不知還能剩下多少個嘍囉在苟延殘喘。

以下的論調本欄最少講了4年，我說嘛，普天之下最愚蠢的政治抗爭者有3組人，其一是所謂的「伊斯蘭國」（IS），其二是香港泛民主派議員，其三是黎智英與他的壹傳媒。表面看來，將3組人放在一起有點不倫不類，畢竟泛民與姓黎的不是恐怖分子，按理不應與IS同列。然而，我講的不是抗爭形式，而是抗爭智慧，世界上很難找到必無出路的反抗者，這3組人卻是少有的例外。

去年，反對派掀起的反修例運動猶如烈火燎原，在他們口中，一場示威便有200萬人參與，以人口比例計算，破了世界紀錄云云。就連不少建制中人也一度預言，中央會讓步，撤換特區行政長官和改組管治班子，「黃絲」將大獲全勝。聽到這等調調兒，就像聽到有人說IS將會稱霸全球一樣，只是不值一哂的笑話。所謂「因地不正，果招迂曲」，泛民主派的抗爭方向既然出錯，哪怕是走任何一條，都必是死路，會看的人自然是老神在在，就連中間過程也不必看，結論卻是錯不了的。

我講過N次，反對派就算跟中央有不同意見，也只能用已故中共領導人周恩來與毛澤東的相處方式：毛的做法，周不完全同意，但總理要抗爭，也是綿裏藏針，彼此從不撕破臉皮。

本欄在此曾多次向反對派勸諫，古人說，只能為智者決，不能為愚者謀，在下卻知其不可而為之，嘗試過為泛民和黎智英謀劃出路。可惜，愚者果然就是愚者，任你講得唇焦舌敝，也是徒然。