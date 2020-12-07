壹淫媒漢奸黎被控欺詐罪，佢提訊當日壹傳媒亦停牌，之不過妖股一復牌，最高飆升逾一倍至0.485元，收市升幅縮至0.046元或20%，全日成交股數達4.77億股，較停牌前交易日嘅1,306萬股急增逾35倍，成交額達1.7億元。

妖股癲上癲落，即使唔熟悉股市嘅普羅大眾都會發覺有問題，唔合邏輯，其異動如和尚頭上的蝨子──明擺着，絕非普通差價嘅所謂「高頻交易」！更何況今年以來，壹淫媒股價曾4度出現大幅異動，全部與漢奸黎及該公司管理層被捕及警方執法有關。妖股不尋常「逢拉必炒」現象，有議員關注當中是否涉及造市或黑金注資情況，並批評證監會作為監管機構，早前接獲投訴後仍無所作為，猶如「翹埋雙手食花生」。有團體亦再向證監會投訴，要求立即徹查或勒令壹淫媒停牌。

證監會早前推出「飛鷹」新標誌，如鷹之威武，之但係呢隻鷹，睇怕同「泥紙鷹」分別不大，都係廢！否則對住呢隻妖股，不尋常癲上癲落咗咁耐，竟如食咗啞藥，「鴉」都唔「鴉」一聲，有冇搞錯，詐瞓成咁？

證監會個「飛鷹」標誌，老朽懷疑被人「搞」過！原來養鷹狩獵，要先去其野性，辦法如下：讓鷹餓幾日，唔餵佢，然後將帶筋嘅牛肉放喺油裏炸，之後外用細麻線綁緊，餓鷹見到牛肉，一嘢就吞咗佢！不過，油炸過嘅牛肉「鞋」過橡膠，哪能消化？何況外面仲有一截細麻線，把麻線一扽，牛肉又扽出來了！陰功，連鷹肚裏嘅黃油都扽出來，如此這般吞幾次扽幾次，把鷹肚裏嘅黃油都拉乾淨，呢隻被整嘅鷹，平時幾咁威猛兇悍，依家真係麻雀都惡過佢，仲有乜鬼野性吖！

證監會呢隻「鷹」，被社會輿論狂轟唔做嘢，又被業界直斥其辦事不力，龜縮怕事，連調查進度都冇交代！作為市場監管機構，竟冇維護投資者利益，唔通真係一隻被搞到冇晒反應嘅「泥啞鷹」？