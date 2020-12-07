自拜登宣布勝選後，北韓至今仍沒有說過一句話，外界一般認為，美朝在特朗普時代就朝鮮半島無核化的討論全面崩潰，政策和手段與特氏絕不相同的拜登若上台，應該會在朝核問題上有新的思維，而北韓對美國新總統亦應有所期望。但事實並非如此，北韓默不作聲，似乎是「以靜制動」的策略。

事實上，平壤不談拜登有迹可尋，拜登在競選總統時曾形容北韓領袖金正恩是「獨裁者」、「暴君」，揚言美朝不會有任何「情書」，拜登10月底更在韓聯社撰文，表明會繼續依照原則處理外交事務，為實現朝鮮半島無核化及兩韓統一不斷前進。這動作觸動金正恩對美國的保留，造成不做主動，況且歷來無法實現朝鮮半島無核化的關鍵，是北韓認為擁有核武才能保障體制生存，放棄就會在對韓及對美處於劣勢，所以毋須主動。

不論是拜登或美國原有的對朝政策，能做的只有兩條路，一是把朝鮮半島無核化的工作放到政府外交政策中的優先位置，在當前美朝關係中找突破口，以進行無核化討論，打破問題的關卡。另一個是認為與北韓討論也不可能實現無核化，因此要提高美國盟友南韓和日本的軍備力量，讓日韓也擁有核武作防衞。

最簡單的原因，是南韓對自身安全的考慮。北韓擁有核武必然是南韓最大的威脅，既然現時南韓在軍事方面的開支比北韓研發核武的成本為高，倒不如向美國提出在武器方面加強防衞能力，要求美國協助在本土部署核武。而日本也提出相同要求，因為中朝均擁有核武，日本須確保國土安全，問題是美國會否在無法與北韓達成無核化協議下，做個順水人情。

若朝鮮半島由無核化談判演變成各自擁有核武，是相當危險的結果，要消除這種威脅，美國不得不找北京研商，發揮對北韓的影響力，謀求各方重返談判桌。