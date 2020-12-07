本月初，江蘇省委副書記任振鶴調升甘肅省長。就在幾天前，雲南省長阮成發於上月底順位晉升本省省委書記。而更早之前，今年4月，新疆黨委常委兼政法委書記王君正升任新疆生產建設兵團政委。

這3位省部級高官有一個共同特點，那就是他們都擔任過湖北襄陽市委書記。不僅如此，現任重慶市長唐良智、四川省委常委兼成都市委書記范銳平，都曾任襄陽市委書記。一座中型城市，短時間內密集輸出如此多的高官，實屬罕見。

襄陽是千年古城，地處7省通衢之交通要塞，自古為兵家必爭之地。尤其是在宋末，以孤城抵禦了蒙古鐵騎長達6年之久，媲美西方之君士坦丁堡抗擊土耳其。近代以來，襄陽成為工業交通重鎮，但在全國而言，並不顯眼。在去年內地城市經濟總量中，襄陽排名第46位，只算是中游水平，卻成為高官搖籃，其產量傲視同儕，令東部沿海一眾大城市都羨慕嫉妒恨。

從2002年開始，襄陽經歷了阮成發、田承忠、唐良智、李新華、范銳平、王君正、任振鶴、李樂成8任書記。如今，阮、唐、王、任4位官拜正部；田承忠後來升任湖北省副省長，現任書記李樂成是湖北省委常委，與范銳平等3人都是副部。襄陽雖然在全國並不突出，但在湖北省內卻是僅次於武漢的第二大城市，汽車、煙草、冶金、化工等工業規模較大，其主官位置便成為晉升省部級的重要跳板，往往主政更大城市，或是調掌重要黨政單位。

如阮成發、唐良智先後升任武漢市長，阮成發後來歷任武漢市委書記、雲南省長；唐良智調任四川成都市長、市委書記，2017年再調重慶市委副書記、市長。范銳平先是調任四川省委常委兼組織部部長，2017年唐良智調往重慶後，他繼任成都市委書記。王君正則在2016年北上吉林，任省委常委兼長春市委書記。襄陽是二汽的生產基地，長春則是一汽總部所在地。去年，王君正又遠赴新疆擔任政法委書記，今年接掌新疆兵團。任振鶴離開襄陽之後，起初與范銳平軌迹類似，調任浙江省委常委兼組織部部長，不久改兼紀委書記，去年調任江蘇省委副書記，今次又調甘肅省長，卡位明年換屆時順位省委書記。

百花齊放的背後，卻又折射出人事洗牌的影子。8任襄陽市委書記之中，只有共青團出身的李新華蹉跎不已。李新華早在2002年擔任湖北團委書記時就是正廳級，資歷比唐良智、范銳平等都老，如今正廳18年，反而一路走低，現任長江証券股份有限公司董事長，徹底邊緣化。

就是躋身省部級的眾人之中，也參差不齊。除阮成發一路領先外，范銳平2011年就躋身省委常委，比其他人都早，卻被唐、王、任等人相繼反超，前途已漸暗淡。對比任振鶴副部僅5年時間，輾轉湖北、浙江、江蘇、甘肅4省，提拔重用，快速直上。阮成發現年63歲，至中共二十大時已屆退休之齡。而唐良智、王君正、任振鶴，則鎖定中委席位。