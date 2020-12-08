神州觀察：無證幼師毒心腸　虐待兒童不勝防

幼兒期是孩子身心發展的重要階段，若然遭受不法虐待傷害，不良影響或會長久伴隨，乃至毀掉整個人生，因此對他們的保護工作尤為重要。然而，社會上各種虐童事件總是層出不窮，與兒童密切相關的家庭、學校等環境最容易遭遇到，最親近、最值得信賴之人往往是人面獸心，毒如蛇蠍，叫人防不勝防。

貴州貴陽市一間幼稚園近日再爆殘忍虐童事件，只因有幼童不願午睡，老師便坐在床邊對其不斷掌摑，以致最終被打至頭部骨折；更恐怖的是，期間該老師還以棉被捂住幼童全身，以及將整個身體壓在對方身上，幼童惟有拚命掙扎，所受驚嚇可想而知。事件遭揭發之後，該老師又一度死不認帳，辯稱是幼童玩滑梯時自己摔的，惟當事發時閉路電視呈現眼前，抵賴不過，方才改口承認所犯惡行，進而揭發涉事幼稚園屬無證經營，施暴女老師亦無教師資格證，現已被警方拘留。

說來也是荒唐，明明是一間無證幼稚園，亦可堂而皇之開門營業，卻不知當地有關部門是如何履行監管責任，若非這次出了事，恐怕還是不會被發現，就算沒發生虐童事件，違規經營亦需被依法取締才是。既然是無證經營，那麽聘用無證幼師也就順理成章了，出現虐童行為更應屬意料之中，可見問題總是一環扣着一環，部門的監管失職導致存在違規經營空間，違規經營必然會出事，這已是所有行業規管中的通病。

當然，虐童行為並不只限於此，許多有牌有證的幼稚園照樣會發生，理由亦是千奇百怪，各種虐童手段更一個比一個殘忍惡毒。內蒙古呼和浩特某幼稚園早前就有多名幼童身上出現不明針孔，查實他們或是因上廁所不聽話，或是因午睡睡過頭而遭老師「用牙籤拮」，且施虐老師不止一個，情況很糟糕；一些地方更曾發生幼師用鉸剪、刀具傷害幼童的惡性事件；施虐者除了老師，還有保育員、保安員等，惡行更包括猥褻、性侵幼童，每每令人髮指。

如果說幼童之於老師，只是「別人家的孩子」，那麽作為虐童現象另一重災區的家庭，不少親生父母、近親屬等合法監護人為何也能屢屢對孩子狠下毒手？像廣東茂名市就有生父將7歲兒當作「人肉煙灰缸」虐待，遼寧撫順則有6歲女童遭親母及其同居男友施以滾水淋頭、鐵鉗拔牙、打火機燒嘴等酷刑，黑龍江佳木斯更有4歲女童遭生父繼母剪嘴唇，打至頭顱內出血，一度生命垂危。現實就是，不論孩子是親生的還是別人的，總能找到各種藉口虐待他們，只是虎毒尚且不食子，何況人乎？虐童案頻生，不只引發道德危機，還有人性危機，危害至深，當局必須拿出有效應對方法來。