功夫茶：居民周圍走播毒　政府無封邨防疫

本港新冠肺炎疫情持續嚴峻，愈爆愈有，防疫穿窿，漏洞處處，加上監管失職，執法無能，本報踢爆香港仔魚市場如獨立王國無王管，一切防疫措施如同虛設，講真，單係一個魚市場缺口，分分鐘已累及全港埋單！有人就奇而問之，點解周邊城市冇事，深圳、澳門都抗疫成功，唯獨香港愈來愈失控？鬼咩，又係嗰句：庸官當道，市民當災！

嗱！尋日又新增78宗確診，包括7宗輸入個案、29宗本地源頭不明個案及42宗相關個案。不明源頭個案及歌舞群組、地盤群組、一田群組、院舍群組、演唱會群組等仍在發酵，睇怕近期疫情彈上不彈落機會壓一！尤其值得關注嘅係葵青葵盛西邨第8座淪為疫廈，5樓出現群組爆發，該樓層喺10日之間有15人中招。尋日第8座再有一宗個案，單位位於10樓以上，與早前爆疫嘅其中一名確診者5樓單位同一坐向。

呢，有工程師就話，葵盛西邨為長型設計嘅公屋大廈，每層單位嘅長走廊恍如密封嘅隧道。每當有單位打開門窗，帶動通風，假設有確診者喺走廊一方咳，帶有病毒嘅飛沫，隨時循空氣隨風潛入單位內，即係只要打開窗就有機會賴嘢！阿哥，風中風中，心裏冷風，唔係吹失了夢，而係隨風潛入屋，播毒細無聲！「通風播毒」，果然防不勝防！君在長廊頭，妾在長廊尾，咁都「有緣」中招，認真攞膽！

專家又分析，今趟葵盛西邨第8座出現同層感染，有別於過往青衣長康邨康美樓經渠管令上層及下層單位出事，相信今次與渠管「播毒」關係不大，反而更大機會屬於環境污染方式傳播，譬如同層居民共用同一個走廊及使用同一部升降機有不經意嘅接觸等等。嗱！庸官夠話係「橫向傳染」，傳染其他樓層風險不高咯！話口未完，10樓以上又有人賴嘢啦！咁又點解釋呢？唔通係「風切變」？

其實，無論懷疑有環境污染或邨內已出現播毒危機，政府都應該當機立斷，採封閉式管理，亦即內地嘅經驗「外防輸入，內防反彈」，全面封邨啦！奈何又係任由邨內居民周圍走，又唔堵截，這不是增加播毒風險嗎？依家邨內人心惶惶，有啲居民已一家大小拖着旅行篋遠走他方避疫去！這是對無能政府嘅不信任，與其等運到，不如自求多福！庸官防疫抗疫後知後覺，仲要講一套做一套！

早前，林鄭不是語氣堅定，眼神sharp醒咁話：如果有屋邨爆發，政府會派採樣隊到場設採樣站，並封鎖該區域，派警察睇住，直到所有相關者完成檢測，結果呈陰性，方會放行！之但係，葵盛西邨第8座爆疫，政府又係「好好好睇唔到」，反應遲鈍，尋晚先至將葵盛西邨第8座5樓全層居民撤走。抗疫進退失據，淨係識加罰款懲罰市民，一味失失慌，害街坊！