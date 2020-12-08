世界視線：歐盟峰會難脫困　聯美制華謀實利

歐盟將於本周舉行新冠肺炎疫情之下的領袖峰會，在美國總統選舉已經結束、拜登即將入主白宮的背景下，外間自然關注歐美關係走向及對中國的影響。歐洲媒體亦事先放風稱，歐盟已邀請拜登明年上半年來訪，重塑歐美團結局面，基於開放民主社會和市場經濟理念，建立共同的制華政策。

現任白宮主人特朗普上任之後推行「美國優先」，不僅與中國關係瀕臨破裂，與歐盟關係同樣嚴重倒退。因此，歐洲大部分國家在特朗普仍未承認競選失敗時，就急不及待祝賀拜登當選，試圖盡早與他展開接觸，為歐美新關係制訂藍圖。在此背景下，歐美的對華強硬派，尤其是歐盟內部的親美國家，自然期望雙方加強合作。

但是，歐盟眼前至少有兩大危機急需解決，首先是與回教世界的文化與政治衝突，這既包括法國教師被斬首事件揭示的深層次社會矛盾，也包括土耳其為首的回教力量在地中海和外高加索的崛起。自從英國脫歐，法國作為歐盟唯一的聯合國安理會常任理事國，本可當之無愧地成為歐陸的政治火車頭，然而，總統馬克龍無論是在處理歐洲的宗教族群矛盾，還是應對土耳其埃爾多安政府在高加索和地中海的進逼，都顯得心有餘而力不足。

其次是盡快走出新冠疫情陰霾並重振經濟。歐盟成員國不僅在防疫工作上各自為政，在刺激經濟復甦問題上亦一盤散沙，從而加劇內部分裂。雖然疫苗陸續推出市面可望緩和疫情，但隨之而來的振興經濟工作並不輕鬆。長期經濟低迷導致歐洲社會動盪，示威浪潮不斷，排外情緒加劇。

針對上述兩大問題，歐盟成員國將在今次峰會上對土耳其的單方面行徑作出決議。如採取強硬措施的話，土歐關係將再起風波。另一方面，基於各國在抗疫和刺激經濟政策上的不同聲音，峰會同樣會陷入爭吵。更何況，中國經濟恢復增長，繼續成為歐洲汽車、紅酒等產品的主要出口市場，歐盟的對華政策亦因此仍會以現實利益為主軸，借美國之力逼迫中國開放市場，謀取更多的對華經貿主導權。