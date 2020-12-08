正論：國安法空有炮聲隆　無案例枉作大龍鳳

雷聲大往往雨點小，《港區國安法》推出5個多月，期間不乏大型拘捕行動，但迄今未有入罪個案，黑暴仍然死灰復燃，近百人上月藉參加中大畢業禮在校園內遊行宣揚港獨，涉及違反國安法。警方國家安全處昨日採取行動拘捕8人，包括身為中大畢業生的觀塘區議員陳易舜、西貢區議員李嘉睿，以及研究助理楊子雋。行動立即惹起廣泛關注，但實際成效未必如外界預期。

事件源於11月19日，中大校方本已宣布舉行網上畢業禮，但凌晨至早上，校園共30多處被塗鴉，用漆油寫上港獨的字句。中午更有近百人在校園內遊行示威，除了身穿畢業袍，亦有不明來歷黑衣人混雜在內，公然揮動港獨旗及叫港獨口號，為時超過個半小時，竟然沒有人出手制止。校方雖然就事件報警，然而現場未有人被捕，黑暴去如黃鶴，到了翌日，人去樓空，事過境遷，才有40名警員進入中大調查，不知還剩下多少有用證據。數星期後有關方面大事採取行動，拘捕8人，涉嫌未經批准集結，部分更涉及煽動國家分裂，罪行性質嚴重，但到了真正檢控階段，會否又是雷大雨小，只是控告一干人等較輕的非法集結罪名？

以特區政府往績，炮聲隆隆往往只是做場大龍鳳。涉及違反《港區國安法》的拘捕行動，相信以8月10日拘捕壹傳媒黎智英最為轟動，總共10人被警方國家安全處拘捕，涉嫌違反《港區國安法》或干犯串謀欺詐等罪，當中包括壹傳媒多名高層、黎的兩名兒子、反對派年輕成員周庭及李宇軒等等。大批警員當日進入將軍澳壹傳媒大樓搜證，檢走多箱證物。黎智英以30萬元現金及20萬元人事擔保外出，5,000萬元資產被凍結。黎是官媒點名的叛國禍港四人幫之首，多年來藉旗下刊物煽動示威反中亂港，各界期待國安法一出便是斬這個大漢奸，樹立聲威，以儆效尤。然而上月底該案只是檢控黎涉及欺詐罪名，沒有半分國安法的罪狀，實在出乎意料之外。

大漢奸黎智英公然聲稱為美國而戰，勾結外部勢力，要求外國制裁國家，竟然未有受到國安法制裁，那這條法例是用來對付誰？大的不告，細的嘍囉檢控也拖拖拉拉。如人民力量副主席譚得志（快必）早前因在街站高叫「光復香港 時代革命」、「黑警死全家」等口號，被控發表煽動文字等共14罪，控方要求案件轉交國安法指定法官審理，以決定譚的行為是否涉及危害國家安全，至今仍然未有定案。告與不告，黑白分明，沒有灰色地帶，為何駐港國安機構及特區政府這麼多法律專家，竟然未能爽爽快快作出一個明確決定？無論執法部門做多大動作，拉多少人，但不作檢控，國安法未有案例，沒有懲治，更遑論收阻嚇作用。

一場又一場「大龍鳳」，被看成「做騷」，簡直是官方自動浪費警力及納稅人金錢。「狼來了」的故事一再上演，國安法恐怕被視為無牙老虎。本來地位有如尚方寶劍，現在淪為道士作法的桃木劍。難免惹人懷疑，有關方面是否懼怕外部勢力，擔憂西方連串制裁，不敢拔劍斬妖，不如索性棄劍認低威，表明只是做樣板神功戲，向老百姓交差。

國家安全立法一直是特區法律漏洞，《基本法》23條立法遲遲未進行，牛鬼蛇神有恃無恐，致令去年爆發反修例黑暴潮，無能政府處處跪低，止暴制亂無期，社會陷入前所未有的動亂，國家安全同樣受到威脅，北京最終出手推動制訂《港區國安法》，希望填補漏洞亡羊補牢。雖然表面上國安法落實數個月後，示威潮稍有收斂，但黑暴仍然未被殲滅，仍然死心不息，變成街頭巷尾突擊，例如中大畢業禮遊行，而且更有演化成為地下恐怖活動，像國安法官拒絕黎智英保釋，令黎首度收押，法官旋即收到恐嚇電話威脅全家人身安全。

暴徒無法無天，公然挑戰國安法，主要因為看穿特區政府及相關機構不做實事，徒具架構，虛張聲勢，猶如法律稻草人，官員有法不執，執法不力，自取其咎。《港區國安法》暫時只具形式，要收到定海神針功效，在行政、司法和執法上都需要切實執行。寶劍出鞘空耍花招，待敵人反噬，最終只有自取滅亡。