香港不少青年不願意到珠三角和內地發展，可能有眾多的理由，但最主要一條是他們歧視內地，不認為內地是他們有大發展機會的地方。

顯然，這是由於他們不認識了解內地與世界，不知道內地有巨大的發展機會，反而迷信歐洲、美國、日本、南韓、台灣的安逸。這樣的思想與認知，是長年累月在香港被部分媒體、教育所洗腦而成，短時期內不可能改變。就算特區政府與內地政府怎樣利誘他們到內地考察、實習，在利誘的因素消除後，他們也不會留在內地努力，為利誘他們而花的公帑多會白白浪費，也養就他們依賴政府資助、不願打拚的心態，對他們、對香港與內地都沒有好處。

職場是要打拚出來的，只有這樣才可以發揮青年的能力和潛力，通過學習（技術與社交、做人），方可以成材，也可以協助企業與地方發展。不願意到內地的青年不少是耽於安逸，不求上進，在香港現時的產業與經濟環境，即使中等收入的中產職位也少，創業也需要知識與技術。

現時大學畢業變成失業情況愈來愈嚴重，單靠他們現時的心態能力，不易自拔。靠政府資助，能維持多久呢？讓政府製造臨時職位來養他們，亦使政府的效率、效益下降，職位也不能不停地製造，這不是解決的方法。於是這批人徒有學歷，缺乏毅力又對內地及工作帶有很多的偏見和過分的挑剔，香港社會怎樣安置他們呢？

香港若沒有產業轉型，今後只會是金融化、中產下流化的兩極分化，依大學畢業的人數，難以有足夠中產職位供應。結果可能最佳的工作，除了僧多粥少的公務員之外，便是各種競爭劇烈、保障闕如的經紀職位，以及基層的服務支援工作。大學畢業生，不管是本地和海外留學回來的，也不易在市場上有所發展。

面對這樣的社會流動停滯、經濟發展遲緩的境況，特區政府與香港社會可以怎樣應對呢？若不作為，香港將愈來愈轉變成國際離岸金融中心，專門服務內地，效率愈高，僱用的專業人員愈少，航運、物流也逐步被珠三角大城市替代，最大就業的基層便只能依靠內地外溢的需求，即使保險、醫療、教育，也早晚被深圳、廣州競爭壓倒。香港最大的發展方向，便只是大型的開曼群島或摩納哥。這些本是澳門的發展模式，香港的金融化卻使發展機會愈來愈狹窄。

英國用BNO招攬香港有離心的中產，或許正好解決今後中產子女在港就業難題。把難題轉嫁至英國和這些移民身上，對香港來說，也是好事。