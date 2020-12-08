行政長官林鄭月娥早前委任總裁判官蘇惠德為「國安法指定法官」，負責審理涉嫌干犯「國安罪」的案件。蘇法官日前審理壹傳媒黎智英的案件後，立即收到死亡恐嚇電話，「要炸死你老婆同你個仔」。這不僅是在恐嚇蘇法官，更明顯和囂張的，是在恐嚇、挑戰國安法。

恐嚇分子有這樣的氣燄，正正說明他們當國安法「冇到」，正正說明《港區國安法》公布5個多月的表現令他們覺得該法「冇料到」。香港警方國安處5個多月來拘捕了32人，僅3人落案，無一人因干犯國安法判刑。涉嫌干犯國安法被拘捕的黎智英多次獲保釋，繼續和老美勾三搭四，乞求老美干預中國和香港事務。

這樣的「景觀」，除了讓人強烈感到《港區國安法》執行極為不力，還能是甚麼？如此這般，不但黎智英之流氣壯膽肥，一切憎惡國安法的惡勢力也氣壯膽肥。當他們看到當局對黎智英不允保釋收押了，就立刻發惡，又是恐嚇、又是挑戰，兇相畢露。

《港區國安法》執行不力，雷大雨小，必然會有姑息縱容反國安法勢力的客觀效果，必然會助長黎智英之流的氣燄，必然會令國安法在世人面前由利劍變成生銹菜刀。這些早在《港區國安法》公布時，就有許多人深感憂慮。因為大家知道，國安法雖有國家之威、中央之威，然而在「一國兩制、港人治港、高度自治」架構下落戶香港，是極可能甚至是必然要大打折扣的。

身為全國性法律的國安法問世至今，沒有遇到過這樣的「特殊情況」，未曾在一個和自己的法律體系、制度完全不同的環境下「實踐」過，難免要瞻前顧後，要「依靠」香港的司法體系和普通法辦事。而這套由英夷遺留下來的司法體系和律法，從骨子裏是抗拒中國的司法制度和法律的。這不僅是法律問題，更根本更重要的是政治問題，是國家憲制、國家效忠問題。任何國家和地區只要涉及到國家安全的法律，就一定脫不開這些根本性的問題。而香港落實國安法最大的難點就正是這個問題沒有解決，這也是司法改革不可迴避和拖延的原因。