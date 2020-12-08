有些人也許是投錯胎，一心想做西方人，卻長着一身黃皮膚，以致好像精神錯亂似的，弄不清自己到底是甚麼東西。正如古人所說：「羊質而虎皮，見草而悅，見豺而戰，忘其皮之虎矣。」羊雖然披上虎皮，還是見到草就喜歡，碰到豺狼就怕得發抖，因為其本性並沒有改變。所指的正是這種黃皮白心的人，他們見到洋人便拜，見到華人便踩，就像羊見草而悅、見豺而戰一樣，將身上的奴性和怯懦基因暴露無遺。

有位黃絲區議員繼鬧出「藍絲與狗不得內進」的風波後，近日又將中國人形容為「過街老鼠」，指使用普通話亦會被國際社會歧視、欺負云云。這位小學雞以侮辱中國人為榮，殊不知人必自侮而後人侮之，他其實是在侮辱自己。如果說中國人是過街老鼠，他是甚麼東西？他的家人及其祖先又是甚麼東西？儘管他們不承認自己是中國人，但內鬥內行、外鬥外行的劣根性已出賣了自己。

人們百思不得其解，既然這班黃絲不願做中國人，為何還留在中國的地方，接受中國人的俸祿？英國說要收留BNO持有人，美國說要接收香港難民，他們還在等甚麼？或者他們也知道，即使像許智峯之流逃竄海外，在洋人眼中依然是「過街老鼠」？

還是柏楊先生說得對：凡是整中國人最厲害的人，不是外國人，而是中國人；凡是出賣中國人的，不是外國人，而是中國人；凡是陷害中國人的，不是外國人，而是中國人。黃絲們身上流着中國人的血，卻反過來辱罵中國人，而且比外國人罵得更兇狠更惡毒，這是何其犯賤，又是何其可恥。

不管怎麼說，在中國的土地上絕不容許洋奴漢奸如此囂張。美英頭號代理人黎智英尚且要面對鐵窗生涯，立法會攬炒派政客尚且被DQ ，何況是區議會這班政治小爬蟲。他們愈是瘋狂，距離末日愈近，最後下場將不僅僅是過街老鼠這麼簡單。