治亂世用重典，若果人人會自律，就沒有亂象，沒有暴民，亦沒有法律的需要。有法律自然要有執法，政府抗疫不力急忙補鑊，大幅加重違反防疫措施的罰則，執法及管理工作卻被發現漏洞多多，有些人原來不守法也不會處罰。

本報揭發香港仔魚市場防疫如同虛設，出入口體溫探測機把關鬆懈，進出隨時不用量體溫，逾15分鐘只有一人自律地測溫，其中一部體溫探測機似乎壞了，工作人員竟然就此對訪客放行，而魚販及南亞裔司機亦沒有戴口罩，聚在一起吹水聊天，魚市場內飯堂亦出現5至6人同枱吃飯，視禁聚令如無物，形成播毒溫床。漁護署署長兼任處長的魚類統營處管理不善，漁護署回覆卻只是如人肉錄音機重播，顧左右而言他，而未有對疏忽監管道歉。事件恐怕只屬冰山一角，若果出了事，相信亦沒有人會問責，就算市民避免進入這些市場，裏面的人都有機會走出來四處播毒，形成社區感染，那又算在市民抗疫疲勞的帳上？

部門隻眼開隻眼閉，等於廢了禁聚令武功，記者發現荃灣及深水埗外傭聚腳地，多人無視禁聚令，聚集街頭執貨封箱，商場內家鄉食物店排排坐進食，6人同枱完全不避忌。現在疫情嚴峻，這些人都肆無忌憚，相信之前更加離譜，並非一朝一夕，路人皆見，為何沒有執法部門來掃蕩？

就算其他地區，不少公共地方如公園及天橋都見到外傭聚集，她們席地而坐，蓆與蓆之間距離根本不足夠防疫，肯定一人染疫其他人也難逃中招。自己不檢點而染疫咎由自取，但外傭都是服務及居住在港人家庭，同一屋簷下，僱主及家人若因此受到感染，隨時一傳十、十傳百，受害者數目無法估計。外傭沒有特權，來到香港便要守法，對她們包容不等於縱容，政府把責任推卸給市民，實在不公平，令人氣憤。