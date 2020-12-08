許智峯身繫9宗罪棄保潛逃，先以公務為名在保釋期間前赴丹麥，到了金主漢奸黎被收押的消息傳遍世界後，嚇到肝膽俱裂，即晚宣布「流亡」並退出民主黨，其妻兒父母則被踢爆早已前往英國，擺明舉家着草。此人行事顛三倒四，素有「峯鴿」諢名，估不到着草這麼大的事，他都不改神化本色，居然沒有提清在港戶口的存款才走佬，結果遭警方凍結他及其家人共5個戶口。峯鴿自稱涉款數百萬元，乃「畢生積蓄」；警方則指涉款85萬元，並以涉嫌洗黑錢、勾結外國勢力及違反國安法通緝之。

得悉「畢生積蓄」被凍結後，峯鴿一時哭喪着臉，一時又大表憤怒，但揚言不會因此返港。明知為了「呼吸自由空氣」而「流亡」，卻大安旨意將錢放在香港戶口，當中甚至包括中資銀行，是未料到警方有凍結戶口一着，還是早就有外部勢力大水喉射住，從此吃好住好，故而不將畢生積蓄放在眼內？

其實所謂畢生積蓄，部分是他早前以抗警暴之名的眾籌款項，都說黃絲好騙，又一例證。全世界都知道許智峯貪生怕死，連罪成最多坐3年監都不敢面對，拋低獄中兄弟手足，自己出走外國歎世界，惟黃絲不以為意，還苦口婆心規勸許智峯千萬別回港，甚至說出「你已為香港做了很多，多謝你」的笑話。都說有怎樣的選民，就有怎樣的政客，一邊無腦，一邊神化，正是周瑜打黃蓋，一個願打，一個願捱。敢肯定峯鴿若獨吞抗警暴眾籌款項讓他一家吃香喝辣，黃絲也甘心掏錢受騙。

至於批評警方將峯鴿家人戶口也凍結如同「連坐法」就更好笑，「禍必及家人」不過是向黃絲黑暴學習，而且同流合污一樣有罪。正如7‧1當日有人涉在銅鑼灣刺傷警員，當晚在前往倫敦的航班上落網，其家人和朋友後來亦因涉嫌協助兇徒離港而被捕，可見教唆協助一樣有罪，更遑論洗黑錢。