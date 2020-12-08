筆者撰寫專欄至今有8、9年，前半段與後半段時間的側重點不同。頭4、5年大多只是依事論事，但事情看得多了，就逐漸總結出當代社會有幾個大問題。這些問題猶如深藏的毒瘤，日生月長，患者卻渾然不覺，即使浮現病徵，也誤作是其他問題。譬如出現咳嗽就以為是患感冒，頭痛就歸咎於睡眠不足，其實可能全部都是因癌細胞作祟，若不盡快找出患處對症下藥，到病至彌篤，便欲救無從了。

所以，本欄近4、5年改變了方向，集中揭露體內毒瘤的幾處所在地，年年月月地講，希望能夠引起注意。當然，癌細胞是很善於隱藏的，而患者又頗愚蠢，任你苦口婆心，他大多置若罔聞。不過，聽不聽是他的事，說不說是我的問題，筆者還是努力地在盡言責。

當代社會最大的隱患有4個：第一是民主社會往往不懂得選領袖，常選常錯，譬如就連特朗普這樣的人，也會被選作美國總統；第二是群眾太熱衷「打大佬」，盲目反對建制、反抗權威；第三是人們觀察能力弱，經常誤判問題，你很難明白為甚麼新冠肺炎在武漢爆發，整座城市都被封了，但當時歐美地區的領袖和民眾竟然不懂防避，只當作是小事一樁；第四是很多人不懂斟酌情理，誇大了對事情的反應，例如去年香港的反修例風波，或許有警察偶爾使用了過分暴力，市民抗議本來是無可厚非，但抗議者不懂拿捏分寸，將小事化大，外人不知就裏，還以為香港警民之間真有甚麼不共戴天之仇，這就叫做出了過頭之事。

以上4個問題都十分抽象，不像很多評論者般，一味將社會問題歸咎於官吏濫權、貧富懸殊等容易讓人入信。但不打緊，我仍要說我的，病人正在流鼻血，明明是隱疾為患，他卻只當作是熱燥症去醫，施針施藥全部誤中副車，我看在眼裏，不能不發出呼喊。