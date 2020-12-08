港府防疫漏洞處處，一味靠嚇懲罰市民，執法又方寸大亂，完全不到位，依家唔好話清零無望，睇怕疫情會由聖誕爆到新年！大家每日打開報紙，映入眼簾嘅都係防疫抗疫嘅負面新聞，依家連亞博檢疫中心都失守，日前疑有3名職工中招，其中一人保護衣或有破損！又如油麻地梁顯利社區中心有「走漏」個案，一名高危群組人士日前去過該社區中心檢測呈陽性，中心卻無法喺電腦系統找回其資料，是以未能通知檢測者，只好呼籲該段時間曾到該中心檢驗嘅人，如未收到陰性結果通知，應再次檢測！

咁多烏龍甩轆，難怪社區爆發潛在風險，葵盛西邨同層5伙12人確診已響起警號！而聖誕假期將至，將有大批海外留學生返港，本港疫情料再添變數。政府顧問專家都指出，機場入境存在4大漏洞，包括樣本瓶無刻度、檢測前容許進食、行李運輸播毒、安檢膠盤重用；要言之，防疫意識仲衰過牛棚困貓！

疫情惡化，本周五開始提高禁聚令等防疫規例定額罰款，由2,000蚊加至5,000蚊，不過，外傭聚集嘅熱門地點，喺剛過去嘅周日，警方都係齋派傳單而無執法，部分外傭依然冇戴口罩，甚至圍聚煲煙、勁歌熱舞，政府若然得個講字而唔認真執法，又係廢！

最不可思議嘅，就係本報踢爆漁護署失職，由佢哋負責管理嘅香港仔魚市場有如無掩雞籠，視禁聚令如無物：進出市場不用量體溫，魚販、南亞裔司機多數冇戴口罩，亦有6人聚餐！阿哥，一個魚市場缺口，分分鐘累全港埋單，防疫處處穿窿，唔怪之得咁多人返鄉下避疫啦！深圳灣口岸逼爆，福田隔離酒店冇房，政府防疫無能，仲唔係懲罰市民？咁搞法，疫情失控，打殘各行各業，大家見面唔係問飲咗茶未、食咗飯未？而係問你失業未呀？政府再等運到而唔果斷實施全民強檢或採閉密式管理，香港人唔係病死就係窮死！