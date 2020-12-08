英國及美國將陸續「開打」新冠肺炎疫苗，雖然不少專家提出，緊急批准疫苗註冊及使用，可能會有料不到的後果，但受疫情嚴重威脅，英、美只能依賴注射疫苗去拯救國民，亦為政府下注賭一鋪，期望能成功抗疫，挽回民望。繼英、美宣布接種新冠疫苗後，中東國家巴林亦會讓國民注射，印度表明短時間內會有疫苗供應接種，預期未來一、兩個月，注射新冠疫苗會成為各國的首要處理事項。

到底接種疫苗是否代表能殺退新冠肺炎？打針後能否肆無忌憚地到消費場所玩樂？世衞總幹事譚德塞忠告，疫苗研發進展是令人鼓舞，有見到疫情終結的曙光，但對人們誤以為疫情終結的憂慮正在增加，因疫症經長時間傳播毒性轉強，帶來醫療系統極大壓力，會影響疫情何時才能完結。世衞緊急項目執行主任瑞安更警告，疫苗是抗疫手段之一，但不能單靠疫苗終止疫情，接種疫苗亦不是終身免疫，可能要重複接種，所以抗疫絕不能單靠疫苗，有針打就開放社交不設防是錯誤的。

全球累計約6,700萬人確診，150多萬人死亡，美國日前單日近23萬人確診，再創單日新高；英國新增1.5萬宗確診，近400人死亡；意大利新增2.1萬宗病例，再多662人死亡。這些只是數字較高的例子，其他國家則繼續受到病毒威脅。

英國衞生專家警告，接種疫苗的未來3個月內，只會有限度減少新冠肺炎進入公營醫療系統的人數，最重要是公眾克制自律，特別是聖誕節前後；意大利已實施新禁令，本月21日至明年1月6日全國假期期間，限制民眾跨區出行，全部都顯示持續抗疫的重要性。

要遠離疫病需三管齊下，先要調校人們的心態，放下個人自由權利配合抗疫；二是各國政府嚴加執行減少社區接觸措施避疫；第三才是疫苗的輔助，缺一不可，否則只會再爆發新一波疫情。